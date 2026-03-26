Кто заменит Салаха? Джеррард дал ответ

Легендарный экс-капитан и хавбек «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал грядущее расставание мерсисайдского клуба с нападающим Мохамедом Салахом.

«Необходимо приобрести футболиста, способного гарантировать колоссальную отдачу, в противном случае равноценная замена невозможна. Чтобы восполнить потерю Салаха, это должен быть исполнитель экстра-класса, входящий в тройку или четверку сильнейших вингеров планеты, ведь именно на таком уровне выступал Мо», – цитирует Джеррарда издание Goal.

Напомним, что ранее Салах официально подтвердил: текущий игровой год станет для него финальным в составе «красных». Египетский футболист защищает цвета клуба с 2017 года. За этот период он принял участие в 310 поединках чемпионата Англии, отличившись 189 забитыми мячами и 92 результативными передачами.