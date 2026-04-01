Легендарный вратарь рассказал, почему покинул мадридский Реал

Легендарный экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс откровенно рассказал о причинах своего ухода из мадридского «Реала» после многолетней карьеры.

«Меня изматывало то, что я постоянно был в центре новостей. После 25 лет в клубе могу сказать: обе стороны допустили ошибки.

Мы с Моуринью хорошо ладили, нам было комфортно вместе, но наступил момент, когда все взорвалось», – сказал Касильяс.

