Риццоли назвал имя своего легендарного покровителя в Серии А

Главный эксперт по арбитражу УАФ, глава судейского отдела КОНКАКАФ Никола Риццоли вспомнил о помощи легендарного Роберто Баджо в самом начале его судейской карьеры.

– В 2001 году я судил свой второй матч Серии А на стадионе «Олимпико» в Риме, матч «Лацио» – «Брешия», – заявил Риццоли. – Для 29-летнего парня это мог быть сложный матч, но на самом деле я чувствовал себя хорошо. Можно было ожидать победы «Лацио» со счетом 2:0 или 3:0, но через четыре минуты Ди Бьяджио забил, и «Брешия» вышла вперед. Игра изменилась, и напряжение нарастало… между первым и вторым таймами, когда мы возвращались на поле, ко мне подошел Баджо.

Он меня не знал, он понятия не имел, кто я, но Баджо сказал мне: «Ты судишь блестяще; мы не будем тебе мешать. Так что, если кто-то из моих игроков попытается тебе навредить, дай мне знать, и я все улажу». Он также дал понять, что готов позволить тебе делать свою работу как следует, даже несмотря на то, что я был молодым парнем, которого никто не знал. Такие моменты заставляют осознать уровень этих спортсменов.

Только представьте: Роберто Баджо смотрит на вас и не только успокаивает, но и говорит, что вы хорошо судите матчи.

Никола Риццоли завершил карьеру в 2017 году и сразу возглавил итальянский судейский корпус, а с 2021 года консультирует украинских арбитров.