Безупречный! Забарный в лидерах европейского футбола по одному показателю

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный переживает не лучший этап карьеры. 23-летний украинец больше не считается «железным» игроком основы в стане чемпионов Франции, а в ключевом матче за сборную Украины со шведами в плей-офф квалификации чемпионата мира (1:3) допустил результативные ошибки.

Но у Ильи есть и повод для гордости – он имеет четвертый показатель по точности перед среди футболистов не старше 23 лет, которые выступают в топ-5 чемпионатах Европы. Лучше Забарного отдают мяч лишь Эндрю Омобамиделе и Мамаду Сарр из «Страсбурга» и одноклубник Іллі, Лукас Бералдо.

Лучшие игроки (не старше 23 лет) по точности передач (статистика DataMB):

1. Эндрю Омобамиделе («Страсбург») – 97,09%

2. Мамаду Сарр («Страсбург») – 94,68%

3. Лукас Бералдо («ПСЖ») – 94,62%

4. Илья Забарный («ПСЖ») – 94,47%

5. Рауль Ассенсио («Реал») – 94,43%

В этом сезоне Забарный провел 29 матчей за «ПСЖ» и забил один гол.

