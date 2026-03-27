После фиаско со шведами резко упала трансферная стоимость Забарного

Капитан украинской сборной получил еще один удар по репутации

27 марта 2026, 18:44 |
1599
5 Comments
После фиаско со шведами резко упала трансферная стоимость Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В четверг в матче плей-офф квалификации чемпионата мира сборная Украины с треском проиграла шведским соперникам (1:3), а капитан «желто-синих» Илья Забарный совершал результативные ошибки.

23-летний защитник «ПСЖ» получил еще один удар по авторитету со стороны портала Transfermarkt, который «срезал» сразу 5 млн евро с его трансферной стоимости, пересматривая денежную оценку футболистов чемпионата Франции. Новый ценник Забарного составляет 45 млн евро. Столько же потеряли его одноклубник Люка Шевалье (новая стоимость 30 млн евро), а также Бенжамен Павар из «Марселя» (15 млн) и Людовик Блас из «Ренна» (10 млн).

Забарный – все же занимает только второе место в этом антирейтинге, так как на 6 млн евро упала стоимость полузащитника Артура Вермерена из «Марселя».

Прошлым летом «ПСЖ» заплатил 63 млн евро «Борнмуту» за права на украинского футболиста, который провел 29 матчей в этом сезоне и забил один гол.

сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Артур Вермерен Люка Шевалье Бенжамен Павар Людовик Блас
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
MrStepanovM .
та по*уй...гроші по контракту буде отримувати і гуляти по Парижу...
Микола Унгурян
якось піх**й. з голоду не помре
AK.228
😂😂
easterly
А на скільки впало реноме судакова, бондаря та трубіна? за зубкова навіть не питаю
