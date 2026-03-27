Забарный принял резонансное решение после фиаско Украины от Швеции
Илья решил закрыть комментарии в Instagram
26 марта сборная Украины сыграла решающий матч полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции.
Поединок состоялся в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».
Украинцы проиграли с разгромным счетом 1:3. Хет-трик на счету Виктора Дьокереша из Швеции, а единственный мяч за нашу команду забил Матвей Пономаренко.
После завершения матча капитан команды Илья Забарный столкнулся с резкой критикой в социальных сетях и решил закрыть комментарии в Instagram.
В финале отбора сборная Швеции сыграет против Польши. Украина потеряла все шансы на попадание на чемпионат мира.
Чи то так подіяли фінансові умови контракту з ПСЖ, чи слава, чи розслабив булки, граючи в значно слабшій лізі ніж АПЛ.
Але вчорашня (і не тільки вчорашня) гра - це дно.
Хлопець він ще молодий, усе попереду. Але аби не загубити кар'єру, слід негайно робити висновки і переглянути своє ставлення до футболу.
Мужик💪