Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забарный принял резонансное решение после фиаско Украины от Швеции
27 марта 2026, 08:28 | Обновлено 27 марта 2026, 09:14
Забарный принял резонансное решение после фиаско Украины от Швеции

Илья решил закрыть комментарии в Instagram

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

26 марта сборная Украины сыграла решающий матч полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции.

Поединок состоялся в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».

Украинцы проиграли с разгромным счетом 1:3. Хет-трик на счету Виктора Дьокереша из Швеции, а единственный мяч за нашу команду забил Матвей Пономаренко.

После завершения матча капитан команды Илья Забарный столкнулся с резкой критикой в социальных сетях и решил закрыть комментарии в Instagram.

В финале отбора сборная Швеции сыграет против Польши. Украина потеряла все шансы на попадание на чемпионат мира.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко
Роман ЯРЕМЧУК: «В самый ответственный момент мы обосрались»
Ondu
Вот нехер наших пиарить как великих звезд. Уровень игры Забарного в этом сезоне на уровне слабого защитника УПЛ. При учете что я не люблю Колю Матвиенко за его привозы, Заба у меня ощущения уверенности и спокойствия в сборной вообще не вызывает,ужасно косячит. И капитанскую повязку ему нехер давать было, Цыге лучше бы дали тогда.
suforza1921
У Забарного регрес за рік неймовірний 
Чи то так подіяли фінансові  умови контракту з ПСЖ, чи слава, чи розслабив булки, граючи в значно слабшій лізі ніж АПЛ. 
Але вчорашня (і не тільки вчорашня) гра - це дно.
Хлопець він ще молодий, усе попереду. Але аби не загубити кар'єру, слід негайно робити висновки і переглянути своє ставлення до футболу.
Danor
забарний втратив кваліфікацію-збірній він не потрібен
Умник
Жаль нет яиц у Ильи. Поменял о нем мнение
COBA
Можу автору підказати крутіший заголовок.  "Над резонансне рішення Забарного, ще буде резонансити і резонансити, доки не розрезонанситься". Не дякуйте)))))))
batistuta
Лох педальний!
MaximusOne
Головне Ангелінці не закрив, що б вона свої тупі коменти не писала.
AK.228
😂😂😂
Мужик💪
