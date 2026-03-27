Забарный принял резонансное решение после фиаско Украины от Швеции

26 марта сборная Украины сыграла решающий матч полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции.

Поединок состоялся в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».

Украинцы проиграли с разгромным счетом 1:3. Хет-трик на счету Виктора Дьокереша из Швеции, а единственный мяч за нашу команду забил Матвей Пономаренко.

После завершения матча капитан команды Илья Забарный столкнулся с резкой критикой в социальных сетях и решил закрыть комментарии в Instagram.

В финале отбора сборная Швеции сыграет против Польши. Украина потеряла все шансы на попадание на чемпионат мира.