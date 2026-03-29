Коуч шутя ответил на слухи о переговорах с Тоттенхэмом: «Стою с пивом»

Английский тренер Шон Дайч прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Тоттенхэма» после увольнения хорватского специалиста Игора Тудора.

«Я был в пабе неподалеку, и кто-то сказал мне: «Ты же сегодня должен вести переговоры с «Тоттенхэмом». А я ответил: «Я стою рядом с тобой с бокалом Гиннеса, так что это маловероятно».

Когда тебя связывают с клубом, появляется постоянный кликбейт, и что бы ты ни делал, это всегда очень сложная ситуация. Если ты менеджер, ты знаешь, что рано или поздно тебе будут задавать такие вопросы.

Когда такие вопросы появляются, ты стараешься быть вежливым. «Тоттенхэм» – замечательный и большой клуб, поэтому когда говоришь: «Мне приятно», все сразу делают вывод: «Значит, он еще не сказал нет», – заявил Шон.

Последним местом работы Дайча стал «Ноттингем Форест», в котором тренер пробыл на пятом месяцев (с октября 2025-го по февраль 2026-го) и провел 25 поединков.

Также в своей карьере Шон тренировал «Эвертон», «Бернли» и «Уотфорд».