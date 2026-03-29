Тудор стал пятым тренером в истории АПЛ, возглавлявшим клуб менее 50 дней
В сезоне 2025/26 подобный случай стал уже вторым в Премьер-лиге
Хорват Игор Тудор стал лишь пятым тренером в истории АПЛ, возглавлявшим клуб лиги менее 50 дней (43 дня в качестве тренера Тоттенхэм Хотспур).
До него подобным «достижениям» отмечались Кристиан Стеллини (29), Сэм Эллардайс (30), Лес Рид (40) и Анге Постекоглу (40).
Интересным фактом является то, что в текущем сезоне 2025/26 сразу два тренера попали в данный рейтинг: Постекоглу (Ноттингем Форест) и Тудор (Тоттенхэм Хотспур).
Тренеры, возглавлявшие клуб АПЛ менее 50 дней
- 29 – Кристиан Стеллини (Тоттенхэм Хотспур)
- 30 – Сэм Эллардайс (Лидс Юнайтед)
- 40 – Лес Рид (Чарльтон)
- 40 – Анге Постекоглу (Ноттингем Форест)
- 43 – Игор Тудор (Тоттенхэм Хотспур)
