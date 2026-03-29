Тудор стал пятым тренером в истории АПЛ, возглавлявшим клуб менее 50 дней

Хорват Игор Тудор стал лишь пятым тренером в истории АПЛ, возглавлявшим клуб лиги менее 50 дней (43 дня в качестве тренера Тоттенхэм Хотспур).

До него подобным «достижениям» отмечались Кристиан Стеллини (29), Сэм Эллардайс (30), Лес Рид (40) и Анге Постекоглу (40).

Интересным фактом является то, что в текущем сезоне 2025/26 сразу два тренера попали в данный рейтинг: Постекоглу (Ноттингем Форест) и Тудор (Тоттенхэм Хотспур).

Тренеры, возглавлявшие клуб АПЛ менее 50 дней