  4. Эксперт дал совет Реброву после фиаско Украины в матче против Швеции
29 марта 2026, 19:18 | Обновлено 29 марта 2026, 19:49
Эксперт дал совет Реброву после фиаско Украины в матче против Швеции

Игорь Цыганык считает, что Ребров должен уйти с поста главного тренера национальной сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный украинский журналист Игорь Цыганык считает, что Сергей Ребров должен уйти с поста главного тренера национальной сборной Украины после фиаско со шведами (1:3) в квалификации к ЧМ-2026.

– Должен ли этот наставник продолжать работу со сборной Украины?

– Не моя работа определять, должен ли тренер продолжать работу с национальной командой. Со своей стороны точно могу сказать, что отбор на ЧМ-2026 провален. Я не увидел ни одного запомнившегося поединка.

Даже ключевые матчи с исландцами. На выезде результат был получен за счет индивидуального мастерства некоторых исполнителей. К тому же и невероятный фарт был на нашей стороне – пять ударов в ворота – пять голов.

Если наставник не может обеспечить хотя бы качественную игру своей команды в течение отборочного турнира, закрывая глаза на провальный результат, то такой тренер, вероятно, должен сделать паузу в работе с национальной командой, – сказал Игорь.

Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.

По теме:
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
«Это был шок». В Швеции раскрыли решение Поттера перед матчем с Украиной
Жозе МОУРИНЬО: «Без Роналду Португалия – обычная заурядная команда»
Олег Вахоцкий
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
Футбол | 28 марта 2026, 22:46 5
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины

Голкипер Реала опубликовал новое фото во время паузы на матчи сборных

Решение принято. В клубе УПЛ, куда сватают Реброва, выступили с заявлением
Футбол | 29 марта 2026, 07:45 13
Решение принято. В клубе УПЛ, куда сватают Реброва, выступили с заявлением
Решение принято. В клубе УПЛ, куда сватают Реброва, выступили с заявлением

Коротун сообщил, что Реброва не рассматривают

Тищенко – победитель чемпионата Украины в масс-старте. Опыт имеет значение
Биатлон | 29.03.2026, 12:54
Тищенко – победитель чемпионата Украины в масс-старте. Опыт имеет значение
Тищенко – победитель чемпионата Украины в масс-старте. Опыт имеет значение
Стало известно, в каком клубе будет работать Вернидуб в следующем сезоне
Футбол | 29.03.2026, 17:38
Стало известно, в каком клубе будет работать Вернидуб в следующем сезоне
Стало известно, в каком клубе будет работать Вернидуб в следующем сезоне
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Бокс | 29.03.2026, 00:40
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Популярные новости
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
28.03.2026, 08:04 16
Футбол
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
28.03.2026, 03:10 5
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
27.03.2026, 17:15 81
Футбол
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
28.03.2026, 15:44 1
Бокс
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
28.03.2026, 19:43 5
Футбол
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
28.03.2026, 08:52 8
Футбол
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
29.03.2026, 14:02
Бокс
