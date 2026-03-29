Эксперт дал совет Реброву после фиаско Украины в матче против Швеции

Известный украинский журналист Игорь Цыганык считает, что Сергей Ребров должен уйти с поста главного тренера национальной сборной Украины после фиаско со шведами (1:3) в квалификации к ЧМ-2026.

– Должен ли этот наставник продолжать работу со сборной Украины?

– Не моя работа определять, должен ли тренер продолжать работу с национальной командой. Со своей стороны точно могу сказать, что отбор на ЧМ-2026 провален. Я не увидел ни одного запомнившегося поединка.

Даже ключевые матчи с исландцами. На выезде результат был получен за счет индивидуального мастерства некоторых исполнителей. К тому же и невероятный фарт был на нашей стороне – пять ударов в ворота – пять голов.

Если наставник не может обеспечить хотя бы качественную игру своей команды в течение отборочного турнира, закрывая глаза на провальный результат, то такой тренер, вероятно, должен сделать паузу в работе с национальной командой, – сказал Игорь.

Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.