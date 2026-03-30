Принято решение не в пользу Реброва перед матчем Украина – Албания

Организаторы товарищеского матча между сборными Украины и Албании неравномерно распределили время для предматчевых пресс-конференций.

Сообщается, что наставник албанцев Сильвиньо вместе с игроком будет иметь целый час для общения с журналистами – с 18:00 до 19:00 по киевскому времени.

В то же время главный тренер украинцев Сергей Ребров и представитель команды получат всего 30 минут – с 20:00 до 20:30, после чего сразу начнется тренировка.

Для сравнения, перед матчем со Швецией наставник скандинавов Грэм Поттер и капитан Виктор Линдельоф общались с медиа около 40 минут, тогда как пресс-конференция Реброва и Ильи Забарного длилась менее получаса.

Матч состоится 31 марта в Валенсии, начало – в 21:45 по киевскому времени.