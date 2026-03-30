  4. Принято решение не в пользу Реброва перед матчем Украина – Албания
30 марта 2026, 18:49
Принято решение не в пользу Реброва перед матчем Украина – Албания

Украинцы сыграют против Албании 31 марта в 21:45

УАФ. Сергей Ребров

Организаторы товарищеского матча между сборными Украины и Албании неравномерно распределили время для предматчевых пресс-конференций.

Сообщается, что наставник албанцев Сильвиньо вместе с игроком будет иметь целый час для общения с журналистами – с 18:00 до 19:00 по киевскому времени.

В то же время главный тренер украинцев Сергей Ребров и представитель команды получат всего 30 минут – с 20:00 до 20:30, после чего сразу начнется тренировка.

Для сравнения, перед матчем со Швецией наставник скандинавов Грэм Поттер и капитан Виктор Линдельоф общались с медиа около 40 минут, тогда как пресс-конференция Реброва и Ильи Забарного длилась менее получаса.

Матч состоится 31 марта в Валенсии, начало – в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Во главе сборной хотят видеть тренера из европеского топ-чемпионата
Германия – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Ребров может напихать. И в сборной есть лидеры»
Силвиньо товарищеские матчи Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Албании по футболу Украина - Албания ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: UA-Football
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Футбол | 30 марта 2026, 07:10 26
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения

Подписан меморандум о сотрудничестве со шведами

УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Футбол | 30 марта 2026, 09:15 35
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины

Не стоит исключать, что Сергей Ребров останется на своем посту

Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Бокс | 30.03.2026, 07:42
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Это что, Фольксваген? Болельщики Марселя удивлены новым логотипом
Футбол | 30.03.2026, 18:10
Это что, Фольксваген? Болельщики Марселя удивлены новым логотипом
Это что, Фольксваген? Болельщики Марселя удивлены новым логотипом
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Футбол | 30.03.2026, 17:11
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Так а про що вже розмовляти?. Тут і 30 хвилин забагато)
На его наглую рожу даже 30 минут смотреть это перебор.
Популярные новости
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
29.03.2026, 06:02
Футбол
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
30.03.2026, 07:15 79
Футбол
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2026, 23:22 5
Теннис
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
30.03.2026, 12:03 46
Футбол
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
28.03.2026, 15:44 1
Бокс
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
29.03.2026, 01:11
Бокс
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
29.03.2026, 08:02
Футбол
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
