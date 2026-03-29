А так можно было? Вратарь выбил на поле второй мяч, чтобы не пропустить
Рафаэль Шпигель – самый находчивый вратарь второй лиги США
28 марта в матче USL, второго дивизиона чемпионата США по футболу, команда «Окленд Рутс» уступила «Оранж Каунти» со счетом 0:1. В компенсированное время поединка вратарь проигрывающей команды Рафаэль Шпигель побежал к чужим воротам в попытке сыграть на стандарте. Его партнеры ничего не смогли показать впереди и получили контратаку на пустые ворота.
Креативный голкипер «Окленда» мгновенно сориентировался, подхватил запасной мяч у чужих ворот и сильно выбил его в сторону центра поля, чтобы сорвать контрвыпад противника. Судья игру не остановил, а защитник успел выбить мяч с ленточки, так что счет не изменился. А вот находчивого вратаря постфактум попросту удалили с поля.
ВИДЕО курьезного момента.
MULTIBALL in the @USLChampionship - Oakland Roots Goalie (in Blue) up for a last minute header doesn’t connect so he decides to throw another ball on the field to try to stop play and then gets a red card. pic.twitter.com/QA1Ceyh0jY— Sickos Committee (@SickosCommittee) March 29, 2026
