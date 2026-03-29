  4. А так можно было? Вратарь выбил на поле второй мяч, чтобы не пропустить
29 марта 2026, 18:47 |
651
2

А так можно было? Вратарь выбил на поле второй мяч, чтобы не пропустить

Рафаэль Шпигель – самый находчивый вратарь второй лиги США

29 марта 2026, 18:47 |
651
2 Comments
А так можно было? Вратарь выбил на поле второй мяч, чтобы не пропустить
Sky Sports. Рафаэль Шпигель

28 марта в матче USL, второго дивизиона чемпионата США по футболу, команда «Окленд Рутс» уступила «Оранж Каунти» со счетом 0:1. В компенсированное время поединка вратарь проигрывающей команды Рафаэль Шпигель побежал к чужим воротам в попытке сыграть на стандарте. Его партнеры ничего не смогли показать впереди и получили контратаку на пустые ворота.

Креативный голкипер «Окленда» мгновенно сориентировался, подхватил запасной мяч у чужих ворот и сильно выбил его в сторону центра поля, чтобы сорвать контрвыпад противника. Судья игру не остановил, а защитник успел выбить мяч с ленточки, так что счет не изменился. А вот находчивого вратаря постфактум попросту удалили с поля.

ВИДЕО курьезного момента.

Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Falko
Суддя мусить зупинити гру, якщо другий м'яч заважає грі. Тот арбітр вирішив, що не заважає )
kuzia66
