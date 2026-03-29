Черная полоса. Трое игроков Арсенала вернулись из сборной с травмами

Лондонский «Арсенал» получил плохие новости из расположения сборной Англии: трое его игроков покинули расположение национальной команды.

Основные игроки – Деклан Райс и Букайо Сака – имеют подозрение на повреждение, поэтому им предстоит дополнительное обследование для уточнения проблемы.

А вот Нони Мадуэке получил травму колена на глазах у собственных фанатов в товарищеском матче с Уругваем (1:1).

После международной паузы «Арсенал» проведет выездной матч АПЛ против «Саутгемптона» (4 апреля), а затем их ждет первая встреча со «Спортингом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Канониры» лидируют в чемпионате Англии: они сыграли 31 матч и набрали 70 очков. Отрыв от второго места в АПЛ составляет девять баллов, хотя у «Манчестер Сити» есть матч в запасе.