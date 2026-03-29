  4. Черная полоса. Трое игроков Арсенала вернулись из сборной с травмами
29 марта 2026, 18:58 | Обновлено 29 марта 2026, 19:00
616
0

Черная полоса. Трое игроков Арсенала вернулись из сборной с травмами

Деклан Райс, Нони Мадуэке и Букайо Сака приехали в клуб с проблемами

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» получил плохие новости из расположения сборной Англии: трое его игроков покинули расположение национальной команды.

Основные игроки – Деклан Райс и Букайо Сака – имеют подозрение на повреждение, поэтому им предстоит дополнительное обследование для уточнения проблемы.

А вот Нони Мадуэке получил травму колена на глазах у собственных фанатов в товарищеском матче с Уругваем (1:1).

После международной паузы «Арсенал» проведет выездной матч АПЛ против «Саутгемптона» (4 апреля), а затем их ждет первая встреча со «Спортингом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Канониры» лидируют в чемпионате Англии: они сыграли 31 матч и набрали 70 очков. Отрыв от второго места в АПЛ составляет девять баллов, хотя у «Манчестер Сити» есть матч в запасе.

По теме:
Арсенал получил ужасную новость. Основной игрок получил повреждение
Коуч шутя ответил на слухи о переговорах с Тоттенхэмом: «Стою с пивом»
Тудор стал пятым тренером в истории АПЛ, возглавлявшим клуб менее 50 дней
Андрей Витренко Источник: Sky Sports
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Футбол | 29 марта 2026, 16:15 27
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов

Представители СМИ проанализировали работу наставника нашей национальной команды

Футболист, который ударил представителя ТЦК, расскритиковал Гераскевича
Футбол | 29 марта 2026, 16:59 2
Футболист, который ударил представителя ТЦК, расскритиковал Гераскевича
Футболист, который ударил представителя ТЦК, расскритиковал Гераскевича

Даниил Колесник высказал свое мнение вокруг ситуации, которая сложилась на ОИ-2026

Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Футбол | 29.03.2026, 09:17
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Теннис | 28.03.2026, 17:27
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
Футбол | 28.03.2026, 22:46
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
Популярные новости
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
28.03.2026, 07:42 58
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
27.03.2026, 17:25
Волейбол
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
28.03.2026, 08:04 16
Футбол
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
28.03.2026, 08:52 8
Футбол
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
28.03.2026, 20:07 3
Футбол
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
28.03.2026, 03:10 5
Теннис
