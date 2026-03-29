Проблемы для Артеты. Арсенал потерял игрока во время международной паузы
Пьеро Инкапье вернулся из сборной Эквадора с травмой
24-летний защитник лондонского «Арсенала» Пьеро Инкапье досрочно покинул расположение сборной Эквадора во время международной паузы.
Игрок почув дискомфорт в товарищеском матче со сборной Марокко (1:1), из-за чего был заменен на 72-й минуте.
Медицинское обследование в составе сборной выявило определенные проблемы со здоровьем, детальный осмотр защитник пройдет уже в «Арсенале».
В этом сезоне Пьеро сыграл 33 поединка за лондонцев, забил один мяч и отдал два ассиста.
Заявление Федерации футбола Эквадора:
«Федерация футбола Эквадора сообщает, что игроки Пьеро Инкапие и Дениль Кастильо прошли медицинские и инструментальные обследования, и по их результатам оба были выведены из состава национальной сборной.
Результаты немедленно направлены в их клубы, где они начнут соответствующие процессы восстановления. Медицинский штаб сборной будет контролировать ход их восстановления».
🚨 Following medical tests, Piero Hincapié leaves Ecuador camp and returns to London with immediate effect.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2026
Arsenal defender will be assessed by #AFC staff this upcoming week. pic.twitter.com/hd1oGOdZPS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
