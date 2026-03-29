29 марта 2026, 17:27 | Обновлено 29 марта 2026, 17:30
Проблемы для Артеты. Арсенал потерял игрока во время международной паузы

Пьеро Инкапье вернулся из сборной Эквадора с травмой

Getty Images/Global Images Ukraine. Пьеро Инкапье

24-летний защитник лондонского «Арсенала» Пьеро Инкапье досрочно покинул расположение сборной Эквадора во время международной паузы.

Игрок почув дискомфорт в товарищеском матче со сборной Марокко (1:1), из-за чего был заменен на 72-й минуте.

Медицинское обследование в составе сборной выявило определенные проблемы со здоровьем, детальный осмотр защитник пройдет уже в «Арсенале».

В этом сезоне Пьеро сыграл 33 поединка за лондонцев, забил один мяч и отдал два ассиста.

Заявление Федерации футбола Эквадора:

«Федерация футбола Эквадора сообщает, что игроки Пьеро Инкапие и Дениль Кастильо прошли медицинские и инструментальные обследования, и по их результатам оба были выведены из состава национальной сборной.

Результаты немедленно направлены в их клубы, где они начнут соответствующие процессы восстановления. Медицинский штаб сборной будет контролировать ход их восстановления».

