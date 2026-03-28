Подготовка к мундиалю: разгром от Австрии, осечка Ирана, ассист Хакими

27 марта прошли очередные товарищеские матчи сборных во время международной паузы, в которых приняли участие будущие участники чемпионата мира 2026 года.

Сборная Австрии разгромила команду Ганы со счетом 5:1.

Иран сыграл матч против Нигерии в Стамбуле, но получить положительный результат им не удалось (1:2).

Сборные Марокко и Эквадора не выявили победителя – 1:1.

Алжир, готовясь к чемпионату мира, разгромил Гватемалу – 7:0.

Саудовская Аравия потерпела болезненное фиаско перед собственными болельщиками: команда уступила Египту 0:4.

Товарищеский матч. 27 марта

Австрия – Гана – 5:1

Голы: Забицер, 12 (пен.), Грегорич, 51, Пош, 59, Чуквуемека, 79, Зайвальд, 90+2 – Аю, 77

Черногория – Андорра – 2:0

Голы: Мугоша, 41 (пен.), Осмайч, 80

Греция – Парагвай – 0:1

Гол: Гомес, 52

Марокко – Эквадор – 1:1

Голы: Эль-Айнауи, 88 – Ебоа, 48

Иран – Нигерия – 1:2

Голы: Тареми, 67 – Саймон, 6, Адамс, 51

Южная Африка – Панама – 1:1

Голы: Апполлис, 48 – Барсенас, 23

Саудовская Аравия – Египет – 0:4

Голы: Исса, 4, Трезеге, 16, Зизо, 44, Мармуш, 56

Иордания – Коста-Рика – 2:2

Голы: Фаисал, 50 (пен.), Сабра, 76 – Алькосер, 84, Мадригаль, 90+1

Алжир – Гватемала – 7:0

Голы: Гуири, 19, 60, Марез, 31 (пен.), Абада, 45+1, Ауар, 47, Геджемис, 76, Бенбуали, 82