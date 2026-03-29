Жоан ЛАПОРТА: «Решение Барселоны избавиться от Месси было правильным»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вспомнил 2021 год, когда «сине-гранатовые» простились с легендарным Лионелем Месси. 63-летний функционер скучает по тем временам, но убежден, что клуб тогда принял верное решение.

«Я сделал то, что должен был сделать. Мне бы хотелось, чтобы Лионель Месси остался, но это было невозможно по экономическим причинам. Мне пришлось принять такое решение, и я считаю его правильным. Об этом свидетельствуют результаты. Мы смогли восстановить экономику клуба, создали конкурентную команду, и это был момент смены поколений. Лионель был в конце своей карьеры и нужно было строить новую команду», - заявил Лапорта.

Лионель Месси появился в Барселоне в 2000 году, а в 2004 – дебютировал за первую команду. В «сине-гранатовых» он выиграл 35 трофеев, включая 10 побед в Ла Лиге и четыре – в Лиге чемпионов.