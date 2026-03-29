Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жоан ЛАПОРТА: «Решение Барселоны избавиться от Месси было правильным»
29 марта 2026, 18:10
Жоан ЛАПОРТА: «Решение Барселоны избавиться от Месси было правильным»

Руководитель «Барселоны» без угрызений совести отпустил Лионеля Месси в 2021 году и считает, что не

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вспомнил 2021 год, когда «сине-гранатовые» простились с легендарным Лионелем Месси. 63-летний функционер скучает по тем временам, но убежден, что клуб тогда принял верное решение.

«Я сделал то, что должен был сделать. Мне бы хотелось, чтобы Лионель Месси остался, но это было невозможно по экономическим причинам. Мне пришлось принять такое решение, и я считаю его правильным. Об этом свидетельствуют результаты. Мы смогли восстановить экономику клуба, создали конкурентную команду, и это был момент смены поколений. Лионель был в конце своей карьеры и нужно было строить новую команду», - заявил Лапорта.

Лионель Месси появился в Барселоне в 2000 году, а в 2004 – дебютировал за первую команду. В «сине-гранатовых» он выиграл 35 трофеев, включая 10 побед в Ла Лиге и четыре – в Лиге чемпионов.

Жоан Лапорта Лионель Месси Барселона ПСЖ Интер Майами
Руслан Полищук Источник: El Pais
