29 марта 2026, 15:45
289
0

Ротань о матче с Динамо: «Этот спарринг очень полезен для нашей команды»

Тренер «Полесья» доволен командой

29 марта 2026, 15:45 |
289
0
Ротань о матче с Динамо: «Этот спарринг очень полезен для нашей команды»
ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань подвел итоги спарринга с «Динамо» (1:0), которым команды решили заполнить международную паузу.

– Почему именно этот соперник, и что полезного дало вам это противостояние?

– Потому что это многократный чемпион Украины, и очень классно, когда ты играешь спарринги с сильными командами. Поэтому мы довольны спаррингом. В первую очередь, нам нужно смотреть на улучшение своей игры и физических кондиций, поэтому мы на этой неделе очень хорошо поработали как в физическом плане на тренировках, так и в игре с «Динамо». Поэтому действительно этот спарринг очень полезен для нашей команды.

Сегодня очень много было молодых игроков из второй команды – ребята приятно удивили. Мне очень нравится, что они улучшаются в плане понимания игры с каждой тренировкой и переносят это уже на матчи. Это классный момент, когда у нас есть очень качественный молодой резерв.

– Как раз о молодежи. Мы часто сегодня слышали на противоположном от вас фланге Сергея Кравченко – он часто кричал в чей-то адрес: «Браво!» Возможно, выделите кого-то сегодня?

– Думаю, молодым игрокам не нужно, чтобы их лично выделяли – нужно прежде всего выделить их понимание и желание. Оно было сегодня на очень высоком уровне, поэтому мы очень довольны ребятами – в первую очередь это касается понимания и большого желания себя проявить. Это фактор, который говорит о том, что они хотят уже сегодня конкурировать за место в основном составе – и это очень классно.

– На второй тайм вы вышли с двумя нападающими. С чем это связано? Готовите какую-то новую тактическую модель?

– Я бы не сказал, что это по игровым характеристикам два нападающих, но то, как мы взаимодействовали – при атаке, скажем так, Фил был на позиции «десятки», поэтому, в принципе, наша структура сегодня не менялась по сравнению с предыдущими играми, просто характеристики игроков, которые были на этих позициях, скажем так, показывали, что это два нападающих.

– Мы сегодня увидели Волынца на трибунах, не на поле. Дали немного ему отдохнуть?

– Да, конечно. Первое – отдохнуть, немного выдохнуть. Второе – это игровая практика для наших вратарей, которые мало играют. Потому что полевые игроки получают игровую практику, выходя на замену – вратарям немного сложнее в этом плане.

– Лукас Тейлор долго восстанавливался после травмы, сегодня он впервые вышел в контрольном матче. В каком он физическом состоянии сейчас?

– Он только начал первую неделю тренироваться в общей группе, до этого сделал очень много беговой работы. Поэтому сейчас никак оценивать его нельзя. В первую очередь, мы даем ему почувствовать игровой ритм, какие-то минуты, с которых нужно начать, потому что очень важно, чтобы он вернулся на поле – как для него самого, так и для команды.

По теме:
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
ФЕДОР: «Предложение от Полесья? Очень удивился»
ВИДЕО. Повторил Роналду. Юный игрок Динамо забил супергол
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бунт против тактики. Палмер готов уйти из Челси, среди вариантов топ-клубы
Футбол | 29 марта 2026, 14:04 0
Бунт против тактики. Палмер готов уйти из Челси, среди вариантов топ-клубы
Бунт против тактики. Палмер готов уйти из Челси, среди вариантов топ-клубы

Коул разочарован развитием лондонской команды

Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Теннис | 29 марта 2026, 13:25 23
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!

В финале турнира ITF W75 в городе Мурска Собота Дарья одолела Грет Миннен

Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Футбол | 29.03.2026, 09:17
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Футбол | 29.03.2026, 08:23
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Футбол | 29.03.2026, 08:45
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Популярные новости
Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
28.03.2026, 10:53 4
Футбол
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
28.03.2026, 20:07 3
Футбол
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
28.03.2026, 10:37 31
Футбол
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
27.03.2026, 20:56 45
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
27.03.2026, 17:25
Волейбол
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
27.03.2026, 17:27 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
27.03.2026, 17:15 80
Футбол
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
