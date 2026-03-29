Ротань о матче с Динамо: «Этот спарринг очень полезен для нашей команды»

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань подвел итоги спарринга с «Динамо» (1:0), которым команды решили заполнить международную паузу.

– Почему именно этот соперник, и что полезного дало вам это противостояние?

– Потому что это многократный чемпион Украины, и очень классно, когда ты играешь спарринги с сильными командами. Поэтому мы довольны спаррингом. В первую очередь, нам нужно смотреть на улучшение своей игры и физических кондиций, поэтому мы на этой неделе очень хорошо поработали как в физическом плане на тренировках, так и в игре с «Динамо». Поэтому действительно этот спарринг очень полезен для нашей команды.

Сегодня очень много было молодых игроков из второй команды – ребята приятно удивили. Мне очень нравится, что они улучшаются в плане понимания игры с каждой тренировкой и переносят это уже на матчи. Это классный момент, когда у нас есть очень качественный молодой резерв.

– Как раз о молодежи. Мы часто сегодня слышали на противоположном от вас фланге Сергея Кравченко – он часто кричал в чей-то адрес: «Браво!» Возможно, выделите кого-то сегодня?

– Думаю, молодым игрокам не нужно, чтобы их лично выделяли – нужно прежде всего выделить их понимание и желание. Оно было сегодня на очень высоком уровне, поэтому мы очень довольны ребятами – в первую очередь это касается понимания и большого желания себя проявить. Это фактор, который говорит о том, что они хотят уже сегодня конкурировать за место в основном составе – и это очень классно.

– На второй тайм вы вышли с двумя нападающими. С чем это связано? Готовите какую-то новую тактическую модель?

– Я бы не сказал, что это по игровым характеристикам два нападающих, но то, как мы взаимодействовали – при атаке, скажем так, Фил был на позиции «десятки», поэтому, в принципе, наша структура сегодня не менялась по сравнению с предыдущими играми, просто характеристики игроков, которые были на этих позициях, скажем так, показывали, что это два нападающих.

– Мы сегодня увидели Волынца на трибунах, не на поле. Дали немного ему отдохнуть?

– Да, конечно. Первое – отдохнуть, немного выдохнуть. Второе – это игровая практика для наших вратарей, которые мало играют. Потому что полевые игроки получают игровую практику, выходя на замену – вратарям немного сложнее в этом плане.

– Лукас Тейлор долго восстанавливался после травмы, сегодня он впервые вышел в контрольном матче. В каком он физическом состоянии сейчас?

– Он только начал первую неделю тренироваться в общей группе, до этого сделал очень много беговой работы. Поэтому сейчас никак оценивать его нельзя. В первую очередь, мы даем ему почувствовать игровой ритм, какие-то минуты, с которых нужно начать, потому что очень важно, чтобы он вернулся на поле – как для него самого, так и для команды.