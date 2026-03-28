28.03.2026 14:00 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига28 марта 2026, 19:55 | Обновлено 28 марта 2026, 20:12
Динамо – Полесье – 0:1. Точный удар Гайдучика. Видео гола и обзор матча
Киевляне уступили в контрольном матче
В субботу Динамо на своей базе сыграло контрольный матч с Полесьем. Команды заполняли паузу на матчи сборных, а житомиряне выиграли со счетом 1:0.
Во втором тайме единственный гол забил форвард Николай Гайдучик.
Динамо возобновит сезон чемпионата Украины 4 апреля игрой с Карпатами, а Полесье 5 апреля сыграет с Вересом.
Контрольный матч
Динамо – Полесье 0:1
Гол: Гайдучик, 62
