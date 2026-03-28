Динамо – Полесье – 0:1. Точный удар Гайдучика. Видео гола и обзор матча

В субботу Динамо на своей базе сыграло контрольный матч с Полесьем. Команды заполняли паузу на матчи сборных, а житомиряне выиграли со счетом 1:0.

Во втором тайме единственный гол забил форвард Николай Гайдучик.

Динамо возобновит сезон чемпионата Украины 4 апреля игрой с Карпатами, а Полесье 5 апреля сыграет с Вересом.

Контрольный матч

Динамо – Полесье 0:1

Гол: Гайдучик, 62