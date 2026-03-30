Игорь Кондратюк рассказал, когда Сергей Ребров покинет сборную

Известный украинский шоумен Игорь Кондратюк рассказал, когда Сергей Ребров покинет пост главного тренера сборной Украины.

«Следующая игра не играет никакой роли – это товарищеский матч с албанцами, которые упустили свой шанс в матче с Польшей. Я смотрел хайлайты, и албанцы должны были забить два-три гола. Думаю, шведы обыграют поляков и выйдут на чемпионат мира.

Возвращаясь к Реброву, я думаю, что Сергей Станиславович все равно уйдет. У него заканчивается контракт через несколько месяцев, а главную задачу он не выполнил. Какой смысл уходить за два дня до товарищеского матча? Уйдет после него, я в этом даже не сомневаюсь. Я не думаю, что ему кто-то продлит контракт при такой непонятной игре сборной», – сказал Кондратюк.