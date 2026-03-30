Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь Кондратюк рассказал, когда Сергей Ребров покинет сборную
30 марта 2026, 07:00
44
0

Игорь Кондратюк рассказал, когда Сергей Ребров покинет сборную

Украинская команда проиграла Швеции 1:3

30 марта 2026, 07:00 |
44
0
Игорь Кондратюк рассказал, когда Сергей Ребров покинет сборную
УАФ. Сергей Ребров

Известный украинский шоумен Игорь Кондратюк рассказал, когда Сергей Ребров покинет пост главного тренера сборной Украины.

«Следующая игра не играет никакой роли – это товарищеский матч с албанцами, которые упустили свой шанс в матче с Польшей. Я смотрел хайлайты, и албанцы должны были забить два-три гола. Думаю, шведы обыграют поляков и выйдут на чемпионат мира.

Возвращаясь к Реброву, я думаю, что Сергей Станиславович все равно уйдет. У него заканчивается контракт через несколько месяцев, а главную задачу он не выполнил. Какой смысл уходить за два дня до товарищеского матча? Уйдет после него, я в этом даже не сомневаюсь. Я не думаю, что ему кто-то продлит контракт при такой непонятной игре сборной», – сказал Кондратюк.

По теме:
Белик раскрыл главную проблему сборной Украины против Швеции
Нагельсманн объяснил вызов вингера Галатасарая в сборную Германии
ФОТО. Жена футболиста Шахтера устроила сюрприз на день рождения
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Бокс | 29 марта 2026, 14:02 0
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника

Украинский промоутер похвалил Мозеса

Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Футбол | 29 марта 2026, 08:45 33
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины

У тренера контракт до лета 2026 года

«Они организовали клубы-суррогаты». Обращение болельщиков Зари
Футбол | 29.03.2026, 23:25
«Они организовали клубы-суррогаты». Обращение болельщиков Зари
«Они организовали клубы-суррогаты». Обращение болельщиков Зари
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Футбол | 29.03.2026, 08:23
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Выбор сделан: Нико Пас игнорирует Челси, Арсенал и Ман Сити ради мечты
Футбол | 30.03.2026, 06:11
Выбор сделан: Нико Пас игнорирует Челси, Арсенал и Ман Сити ради мечты
Выбор сделан: Нико Пас игнорирует Челси, Арсенал и Ман Сити ради мечты
Популярные новости
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
28.03.2026, 07:42 58
Футбол
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
29.03.2026, 00:40 42
Бокс
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
29.03.2026, 20:22 16
Футбол
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
28.03.2026, 03:10 5
Теннис
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
29.03.2026, 00:23 5
Футбол
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 09:17 34
Футбол
