Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины

26 марта сборная Украины провела полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции.

Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением команды Сергея Реброва со счетом 1:3.

Главным героем встречи стал Виктор Дьокереш, который оформил хет-трик. В составе украинцев отличился Матвей Пономаренко.

После поражения будущее Реброва во главе национальной команды оказалось под вопросом. По информации журналиста Владимира Зверова, одним из главных вариантов замены может стать украинский тренер, который в настоящее время работает в отечественном футболе.