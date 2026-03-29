  4. Два лидера Оболони вернулись в строй
29 марта 2026, 13:39 | Обновлено 29 марта 2026, 13:40
88
Два лидера Оболони вернулись в строй

Это обострит конкуренцию за место в старте

Как стало известно Sport.ua, в спарринге с «Металлистом 1925», которым «Оболонь» заполнила паузу в чемпионате УПЛ на замену выходили восстановившиеся после травм ведущие игроки «пивоваров» Олег Слободян и Максим Чех. Слободян вынужден был пропустить три последних тура, а Чех в этом году вообще не сыграл ни одного календарного матча. Ожидается, что они смогут помочь киевлянам в поединке 22 тура с «Зарей», который состоится 5 апреля.

В лазарете «Оболони» продолжает находиться только выбывший до конца сезона Максим Грисьо.

Пока в активе подопечных Александра Антоненко 24 очка и они на десятом месте в чемпионате.

Ранее, 28 марта, два клуба Украинской Премьер-лиги – «Металлист 1925» и «Оболонь» провели товарищеский поединок во время международной паузы.

Оболонь Киев инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Максим Грисьо Максим Чех Олег Слободян
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
