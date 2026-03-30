Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: известный клуб УПЛ не выплачивает сотрудникам зарплату
Украина. Премьер лига
30 марта 2026, 20:27
1

Источник: известный клуб УПЛ не выплачивает сотрудникам зарплату

У криворожского «Кривбасса» – финансовые трудности

1 Comments
ФК Кривбас. Володимир Баєнко

Генерального директора «Кривбасса» Владимира Баенко раскритиковали за поездку на матч сборной Украины против Швеции, где команда Реброва проиграла 1:3.

Причина – сотрудники клуба не получают зарплату уже три месяца. Instagram-аккаунт Kryvbas 2.0 отметил, что, несмотря на задолженность, Баенко посетил матч в Испании.

Руководство обещало выплатить зарплаты 27 марта, однако этого до сих пор не произошло.

В настоящее время «Кривбасс» идет пятым в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу 2025/26 и имеет в активе 34 очка.

По теме:
Владимир Баенко Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу финансы
Дмитрий Олийченко Источник: Instagram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Що, знову?
Це ж було вже
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем