Источник: известный клуб УПЛ не выплачивает сотрудникам зарплату
У криворожского «Кривбасса» – финансовые трудности
Генерального директора «Кривбасса» Владимира Баенко раскритиковали за поездку на матч сборной Украины против Швеции, где команда Реброва проиграла 1:3.
Причина – сотрудники клуба не получают зарплату уже три месяца. Instagram-аккаунт Kryvbas 2.0 отметил, что, несмотря на задолженность, Баенко посетил матч в Испании.
Руководство обещало выплатить зарплаты 27 марта, однако этого до сих пор не произошло.
В настоящее время «Кривбасс» идет пятым в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу 2025/26 и имеет в активе 34 очка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
