Украина. Премьер лига28 марта 2026, 20:57 | Обновлено 28 марта 2026, 20:58
475
0
Защитник клуба УПЛ вернулся на поле после 4-месячной травмы
Данил Скорко сыграл в товарищеском поединке в составе Александрии
Защитник «Александрии» Данил Скорко оправился от тяжелой травмы.
В декабре 2025 года 23-летний футболист получил травму в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги против львовского «Руха», после чего ему пришлось перенести операцию.
Через 4 месяца после травмы игрок вышел на поле в товарищеском матче против «Кривбасса».
Футболист вышел на замену после перерыва и провел весь второй тайм с капитанской повязкой.
