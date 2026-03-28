28 марта 2026, 20:57 | Обновлено 28 марта 2026, 20:58
Защитник клуба УПЛ вернулся на поле после 4-месячной травмы

Данил Скорко сыграл в товарищеском поединке в составе Александрии

ФК Александрия. Данил Скорко

Защитник «Александрии» Данил Скорко оправился от тяжелой травмы.

В декабре 2025 года 23-летний футболист получил травму в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги против львовского «Руха», после чего ему пришлось перенести операцию.

Через 4 месяца после травмы игрок вышел на поле в товарищеском матче против «Кривбасса».

Футболист вышел на замену после перерыва и провел весь второй тайм с капитанской повязкой.

Дмитрий Вус Источник: ФК Александрия
