Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрока сборной Англии освистали свои болельщики на матче. Что произошло?
Чемпионат мира
29 марта 2026, 13:45 | Обновлено 29 марта 2026, 14:05
422
0

Игрока сборной Англии освистали свои болельщики на матче. Что произошло?

Фанаты «тепло» встретили Бена Уайта

Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Уайт

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт был освистан собственными болельщиками сборной Англии во время товарищеского матча против Уругвая (1:1).

Игрок получил первый за четыре года вызов в национальную команду, однако он завершился неприятным инцидентом на стадионе «Уэмбли».

Главный тренер Томас Тухель выпустил игрока во втором тайме на 69-й минуте матча. Болельщики встретили Бена агрессивными выкриками и свистом.

Причиной такой реакции фанатов стало поведение Уайта четыре года назад. Защитник самовольно покинул расположение сборной Англии во время чемпионата мира 2022 года из-за конфликта с тогдашним тренером Гаретом Саутгейтом.

Позже из-за разногласий с тренером Бен отказался от вызова в сборную после завершения чемпионата мира в Катаре.

«Мне сказали, что его освистали. Я не слышал этого на поле, потому что занимался заменами и давал указания. Он отлично проявил себя на тренировках и заслуживал выйти на поле. Ему нужно отнестись к этому серьезно.

Мы всегда будем его защищать и, надеемся, сможем оставить это позади, потому что он готов начать новую главу. Мы готовы дать ему шанс, поэтому надеемся, что все смогут двигаться дальше и принять это», – сказал Тухель.

По теме:
сборная Англии по футболу Томас Тухель ЧМ-2026 по футболу Бен Уайт Арсенал Лондон сборная Уругвая по футболу товарищеские матчи
Андрей Витренко Источник: ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем