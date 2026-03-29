Игрока сборной Англии освистали свои болельщики на матче. Что произошло?

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт был освистан собственными болельщиками сборной Англии во время товарищеского матча против Уругвая (1:1).

Игрок получил первый за четыре года вызов в национальную команду, однако он завершился неприятным инцидентом на стадионе «Уэмбли».

Главный тренер Томас Тухель выпустил игрока во втором тайме на 69-й минуте матча. Болельщики встретили Бена агрессивными выкриками и свистом.

Причиной такой реакции фанатов стало поведение Уайта четыре года назад. Защитник самовольно покинул расположение сборной Англии во время чемпионата мира 2022 года из-за конфликта с тогдашним тренером Гаретом Саутгейтом.

Позже из-за разногласий с тренером Бен отказался от вызова в сборную после завершения чемпионата мира в Катаре.

«Мне сказали, что его освистали. Я не слышал этого на поле, потому что занимался заменами и давал указания. Он отлично проявил себя на тренировках и заслуживал выйти на поле. Ему нужно отнестись к этому серьезно.

Мы всегда будем его защищать и, надеемся, сможем оставить это позади, потому что он готов начать новую главу. Мы готовы дать ему шанс, поэтому надеемся, что все смогут двигаться дальше и принять это», – сказал Тухель.