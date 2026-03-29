Полесье-2 – Реал Фарма, Александрия-2 – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн LIVE

29 марта проходят матчи Второй лиги чемпионата Украины.

Команды, занявшие первые места в группах, выйдут в Первую лигу, а клубы со второй позиции получат шанс в плей-офф за повышение в классе.

Вторая лига. 29 марта 2026

12:30. Локомотив Киев – Диназ Вышгород

13:15. Полесье-2 Житомир – Реал Фарма Одесса

14:00. Александрия-2 – Горняк-Спорт

Начало матчей отложено из-за воздушной тревоги

12:30. Локомотив Киев – Диназ Вышгород

13:15. Полесье-2 Житомир – Реал Фарма Одесса

14:00. Александрия-2 – Горняк-Спорт