  Победы Локомотива и Полесья-2. Результаты 23-го тура Второй лиги
Украина. Вторая лига
29 марта 2026, 18:46 | Обновлено 29 марта 2026, 19:08
Победы Локомотива и Полесья-2. Результаты 23-го тура Второй лиги

Во Второй лиге продолжилась игровая программа 23-го тура

В воскресенье, 29 марта, во Второй лиге состоялись матчи 23-го тура. Команды групп А и Б провели три поединка.

«Полесье-2» встречалось с одесским клубом «Реал Фарма». Команда из Житомира разгромила аутсайдера группы А со счетом 5:0.

В группе Б прошло два поединка. «Локомотив» обыграл «Диназ», а «Александрия-2» дома уступила клубу «Горняк-Спорт».

Вторая лига. 23-й тур, 29 марта

Локомотив – Диназ – 2:0

Гол: Багрий, 58, 89

Александрия-2 – Горняк-Спорт – 1:2

Голы: Попович, 23 (автогол) – Тараненко, 41, Багинский, 84

Полесье-2 – Реал Фарма – 5:0

Голы: Караман, 39, Грищенко, 41, Романчук, 50, 72, 80

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Багинский (Горняк-Спорт).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Тараненко (Горняк-Спорт).
23’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Кирилл Попович (Горняк-Спорт).
Комментарии 0
