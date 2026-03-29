Победы Локомотива и Полесья-2. Результаты 23-го тура Второй лиги

В воскресенье, 29 марта, во Второй лиге состоялись матчи 23-го тура. Команды групп А и Б провели три поединка.

«Полесье-2» встречалось с одесским клубом «Реал Фарма». Команда из Житомира разгромила аутсайдера группы А со счетом 5:0.

В группе Б прошло два поединка. «Локомотив» обыграл «Диназ», а «Александрия-2» дома уступила клубу «Горняк-Спорт».



Вторая лига. 23-й тур, 29 марта

Локомотив – Диназ – 2:0

Гол: Багрий, 58, 89

Александрия-2 – Горняк-Спорт – 1:2

Голы: Попович, 23 (автогол) – Тараненко, 41, Багинский, 84

Полесье-2 – Реал Фарма – 5:0

Голы: Караман, 39, Грищенко, 41, Романчук, 50, 72, 80

