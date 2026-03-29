Победы Локомотива и Полесья-2. Результаты 23-го тура Второй лиги
Во Второй лиге продолжилась игровая программа 23-го тура
В воскресенье, 29 марта, во Второй лиге состоялись матчи 23-го тура. Команды групп А и Б провели три поединка.
«Полесье-2» встречалось с одесским клубом «Реал Фарма». Команда из Житомира разгромила аутсайдера группы А со счетом 5:0.
В группе Б прошло два поединка. «Локомотив» обыграл «Диназ», а «Александрия-2» дома уступила клубу «Горняк-Спорт».
Вторая лига. 23-й тур, 29 марта
Локомотив – Диназ – 2:0
Гол: Багрий, 58, 89
Александрия-2 – Горняк-Спорт – 1:2
Голы: Попович, 23 (автогол) – Тараненко, 41, Багинский, 84
Полесье-2 – Реал Фарма – 5:0
Голы: Караман, 39, Грищенко, 41, Романчук, 50, 72, 80
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Локомотив – Диназ – 2:0
Александрия-2 – Горняк-Спорт – 1:2
Полесье-2 – Реал Фарма – 5:0
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер выделил Миколенко
Артем слишком уверенно выиграл последнюю гонку в Буковеле