Пять Лиг чемпионов: Интер Майами начал переговоры с известным футболистом
Каземиро может продолжить карьеру в MLS
Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может продолжить карьеру в «Интер Майами». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб MLS уже начал переговоры с 33-летним футболистом. Судьба сделки зависит от того, какую зарплату предложит «Интер Майами», ибо у бразильца есть предложения из Европы и Саудовской Аравии.
В текущем сезоне на счету Каземиро 30 сыгранных матчей на клубном уроне, в которых он успел отличиться семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Каземиро завоевал пять Ли чемпионов в составе мадридского «Реала».
Ранее сообщалось о том, что два клуба включились в борьбу за Каземиро.
🚨🇺🇸 Understand Inter Miami have started talks with Casemiro’s camp as first proposal has been sent!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2026
Casemiro, open to Miami move with ambitious project + personal life.
Deal depend on financial proposal, as he received more bids from Europe/Saudi.
