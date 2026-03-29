  4. Пять Лиг чемпионов: Интер Майами начал переговоры с известным футболистом
29 марта 2026, 09:03
308
0

Пять Лиг чемпионов: Интер Майами начал переговоры с известным футболистом

Каземиро может продолжить карьеру в MLS

29 марта 2026, 09:03 |
308
0
Пять Лиг чемпионов: Интер Майами начал переговоры с известным футболистом
Каземиро

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может продолжить карьеру в «Интер Майами». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб MLS уже начал переговоры с 33-летним футболистом. Судьба сделки зависит от того, какую зарплату предложит «Интер Майами», ибо у бразильца есть предложения из Европы и Саудовской Аравии.

В текущем сезоне на счету Каземиро 30 сыгранных матчей на клубном уроне, в которых он успел отличиться семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Каземиро завоевал пять Ли чемпионов в составе мадридского «Реала».

Ранее сообщалось о том, что два клуба включились в борьбу за Каземиро.

