Шоу за океаном. США и Бельгия выдали яркий матч на 7 голов
В субботу, 28 марта 2026 года, состоялся товарищеский матч между сборными США и Бельгии.
Матч прошел на стадионе «Мерседес-Бенц Стедиум» в Атланте и завершился со счётом 5:2 в пользу гостей.
Также в этот день было сыграно несколько других интересных товарищеских поединков.
Товарищеские матчи. 28 марта
США – Бельгия – 2:5
Голы: Уэстон Маккенни, 39, Агеманг, 87 – Зено Дебаст, 45, Амаду Онана, 53, Шарль Де Кетеларе, 59, пен., Доди Лукебакио, 68, 82
Канада – Исландия – 2:2
Голы: Джонатан Дэвид, 67 (пен.), 76 (пен.) – Орри Оскарссон, 9, 21
Венгрия – Словения – 1:0
Голы: Шон, 79
Шотландия – Япония – 0:1
Голы: Дзюня Ито, 84
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
