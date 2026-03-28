Шоу за океаном. США и Бельгия выдали яркий матч на 7 голов

В субботу, 28 марта 2026 года, состоялся товарищеский матч между сборными США и Бельгии.

Матч прошел на стадионе «Мерседес-Бенц Стедиум» в Атланте и завершился со счётом 5:2 в пользу гостей.

Также в этот день было сыграно несколько других интересных товарищеских поединков.

Товарищеские матчи. 28 марта

США – Бельгия – 2:5

Голы: Уэстон Маккенни, 39, Агеманг, 87 – Зено Дебаст, 45, Амаду Онана, 53, Шарль Де Кетеларе, 59, пен., Доди Лукебакио, 68, 82

Канада – Исландия – 2:2

Голы: Джонатан Дэвид, 67 (пен.), 76 (пен.) – Орри Оскарссон, 9, 21

Венгрия – Словения – 1:0

Голы: Шон, 79

Шотландия – Япония – 0:1

Голы: Дзюня Ито, 84