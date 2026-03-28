Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шоу за океаном. США и Бельгия выдали яркий матч на 7 голов
Международные товарищеские матчи
Венгрия
28.03.2026 19:00 – FT 1 : 0
Словения
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Шоу за океаном. США и Бельгия выдали яркий матч на 7 голов

В субботу, 28 марта 2026 года, состоялся товарищеский матч между сборными США и Бельгии.

Матч прошел на стадионе «Мерседес-Бенц Стедиум» в Атланте и завершился со счётом 5:2 в пользу гостей.

Также в этот день было сыграно несколько других интересных товарищеских поединков.

Товарищеские матчи. 28 марта

США – Бельгия – 2:5
Голы: Уэстон Маккенни, 39, Агеманг, 87 – Зено Дебаст, 45, Амаду Онана, 53, Шарль Де Кетеларе, 59, пен., Доди Лукебакио, 68, 82

Канада – Исландия – 2:2
Голы: Джонатан Дэвид, 67 (пен.), 76 (пен.) – Орри Оскарссон, 9, 21

Венгрия – Словения – 1:0
Голы: Шон, 79

Шотландия – Япония – 0:1
Голы: Дзюня Ито, 84

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем