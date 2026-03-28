Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Шестая ракетка прекратила сотрудничество с тренером и снялась с Чарльстона
WTA
28 марта 2026, 21:33 |
Шестая ракетка прекратила сотрудничество с тренером и снялась с Чарльстона

Аманда Анисимова попрощалась с Хендриком Влесгауверсом

28 марта 2026, 21:33 |
Getty Images/Global Images Ukraine

Шестая ракетка мира Аманда Анисимова из США завершила сотрудничество со своим тренером – 40-летним нидерландским специалистом Хендриком Влесгауверсом.

«Это было действительно увлекательное совместное путешествие. Прошлый год принес нам столько особенных моментов и достижений, что я никогда их не забуду! Мы завоевали несколько трофеев и достигли невероятных вершин, но еще больше я буду помнить все те забавные моменты и события, которые происходили за кулисами.

Спасибо, Рик, спасибо за все, что ты для меня сделал. За то, что видел и относился ко мне прежде всего как к человеку, а не как к спортсменке. Это значило для меня все и сделало наше сотрудничество по-настоящему замечательным. Твоя преданность, лояльность и страсть - неоспоримы! Желаю тебе только счастья и успехов во всем, что ждет тебя в новой главе твоей жизни!», – написала Аманда в Instagram.

Анисимова и Влесгауверс начали работать в июне 2024 года. В прошлом сезоне Аманда под руководством Хендрика выиграла два трофея категории WTA 1000 (Доха и Пекин), сыграла в финала Уимблдона и US Open, добралась до полуфинала WTA Finals и впервые в карьере поднялась в топ-5 мирового рейтинга.

Влесгауверс, помимо Анисимовой, также работалс Яниной Викмайер и Элизе Мертенс.

28 марта стало известно о том, что Аманда не сыграет на турнире WTA 500 в Чарльстоне из-за травмы, которую получила на тысячнике в Майами. Вместо нее в основу попала украинка Юлия Стародубцева.

«Мне очень жаль, что я пропущу турнир в Чарльстоне в этом году. Я получила травму в Майами и после консультации с врачами приняла трудное решение сняться с турнира и сосредоточиться на восстановлении. Мне всегда было приятно играть перед болельщиками в Чарльстоне – их поддержка для меня много значит. Надеюсь вернуться и увидеть вас всех в следующем году», – заявила Аманда.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем