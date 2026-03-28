Шестая ракетка прекратила сотрудничество с тренером и снялась с Чарльстона

Шестая ракетка мира Аманда Анисимова из США завершила сотрудничество со своим тренером – 40-летним нидерландским специалистом Хендриком Влесгауверсом.

«Это было действительно увлекательное совместное путешествие. Прошлый год принес нам столько особенных моментов и достижений, что я никогда их не забуду! Мы завоевали несколько трофеев и достигли невероятных вершин, но еще больше я буду помнить все те забавные моменты и события, которые происходили за кулисами.

Спасибо, Рик, спасибо за все, что ты для меня сделал. За то, что видел и относился ко мне прежде всего как к человеку, а не как к спортсменке. Это значило для меня все и сделало наше сотрудничество по-настоящему замечательным. Твоя преданность, лояльность и страсть - неоспоримы! Желаю тебе только счастья и успехов во всем, что ждет тебя в новой главе твоей жизни!», – написала Аманда в Instagram.

Анисимова и Влесгауверс начали работать в июне 2024 года. В прошлом сезоне Аманда под руководством Хендрика выиграла два трофея категории WTA 1000 (Доха и Пекин), сыграла в финала Уимблдона и US Open, добралась до полуфинала WTA Finals и впервые в карьере поднялась в топ-5 мирового рейтинга.

Влесгауверс, помимо Анисимовой, также работалс Яниной Викмайер и Элизе Мертенс.

28 марта стало известно о том, что Аманда не сыграет на турнире WTA 500 в Чарльстоне из-за травмы, которую получила на тысячнике в Майами. Вместо нее в основу попала украинка Юлия Стародубцева.

«Мне очень жаль, что я пропущу турнир в Чарльстоне в этом году. Я получила травму в Майами и после консультации с врачами приняла трудное решение сняться с турнира и сосредоточиться на восстановлении. Мне всегда было приятно играть перед болельщиками в Чарльстоне – их поддержка для меня много значит. Надеюсь вернуться и увидеть вас всех в следующем году», – заявила Аманда.