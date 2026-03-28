Стародубцева попала в основу Чарльстона, хотя должна была сыграть в отборе

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) попала в основную сетку грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

Стародубцева должна была сыграть в квалификации пятисотника, но после отказа одной из теннисисток от соревнований сразу же зашла в основу.

Юлия была посеяна под первым номером в отборе. В первом раунде квалов Стародубцевой предстояла встреча с Аяной Акли (США, WTA 236) – теперь Акли встретится с Татьяной Пьери (Италия, WTA 375).

Жеребьевка основной сетки Чарльстона состоится 28 марта в период с 21:00 до 22:00 по Киеву. Стародубцевой будет единственной представительницей Украины в одиночном разряде пятисотника.

Первой сеяной соревнований будет пятая ракетка мира Джессика Пегула, которая в прошлом году выиграла трофей. Из теннисисток топ-20 в Чарльстоне также выступят Аманда Анисимова (WTA 6), Екатерина Александрова (WTA 11), Белинда Бенчич (WTA 12), Ива Йович (WTA 17), Мэдисон Киз (WTA 19) и Диана Шнайдер (WTA 20).