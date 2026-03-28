  4. Стародубцева попала в основу Чарльстона, хотя должна была сыграть в отборе
28 марта 2026, 17:53
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) попала в основную сетку грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

Стародубцева должна была сыграть в квалификации пятисотника, но после отказа одной из теннисисток от соревнований сразу же зашла в основу.

Юлия была посеяна под первым номером в отборе. В первом раунде квалов Стародубцевой предстояла встреча с Аяной Акли (США, WTA 236) – теперь Акли встретится с Татьяной Пьери (Италия, WTA 375).

Жеребьевка основной сетки Чарльстона состоится 28 марта в период с 21:00 до 22:00 по Киеву. Стародубцевой будет единственной представительницей Украины в одиночном разряде пятисотника.

Первой сеяной соревнований будет пятая ракетка мира Джессика Пегула, которая в прошлом году выиграла трофей. Из теннисисток топ-20 в Чарльстоне также выступят Аманда Анисимова (WTA 6), Екатерина Александрова (WTA 11), Белинда Бенчич (WTA 12), Ива Йович (WTA 17), Мэдисон Киз (WTA 19) и Диана Шнайдер (WTA 20).

По теме:
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Юлия Стародубцева – Аманда Анисимова. Поражение шестой ракетке. Видеообзор
Стародубцева проиграла шестой ракетке мира и покинула тысячник в Майами
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Меркушины с медалями. Александра выиграла спринт ЧУ, ее сестра – вторая
Биатлон | 28 марта 2026, 13:08 4
Меркушины с медалями. Александра выиграла спринт ЧУ, ее сестра – вторая
Меркушины с медалями. Александра выиграла спринт ЧУ, ее сестра – вторая

Семейное доминирование в Буковеле

В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
Футбол | 28 марта 2026, 10:37 23
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины

Андреас Мальдера – в списке УАФ

Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
Теннис | 28.03.2026, 03:10
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Бокс | 28.03.2026, 15:44
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
Футбол | 28.03.2026, 00:02
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
Популярные новости
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
27.03.2026, 04:28 6
Футбол
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
27.03.2026, 08:58 40
Футбол
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
27.03.2026, 14:16 111
Футбол
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
27.03.2026, 17:27 8
Футбол
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
27.03.2026, 03:01 9
Биатлон
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
27.03.2026, 06:01 13
Футбол
Забарный принял резонансное решение после фиаско Украины от Швеции
Забарный принял резонансное решение после фиаско Украины от Швеции
27.03.2026, 08:28 17
Футбол
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
28.03.2026, 07:42 54
Футбол
