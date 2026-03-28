«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины

Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил сборную Украины U-19 с досрочным выходом на Евро-2026, который команда Дмитрия Михайленко оформила в субботу.

«Хочу поздравить нашу юношескую сборную с выходом в финальную часть чемпионата Европы 2026 года. Команда Дмитрия Михайленко и Владимира Езерского смогла квалифицироваться на турнир, в котором сыграют восемь лучших команд Европы в возрасте до 19 лет. Желаю удачи футболистам и тренерскому штабу на чемпионате.

Развитие юношеских сборных – приоритетное направление УАФ сегодня. Рост молодых футболистов – фундамент будущих больших побед украинского футбола», – уверен Шевченко.

Нынешняя неделя сложилась для украинского футбола неудачно – сборная Украины проиграла Швеции и потеряла шансы выйти на ЧМ-2026, а молодежная команда U-21 сыграла вничью с Литвой и усложнила задачу выйти на Евро-2027.