  4. «Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
28 марта 2026, 21:01 | Обновлено 28 марта 2026, 21:15
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины

Сборная Украины U-19 вышла на Евро-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил сборную Украины U-19 с досрочным выходом на Евро-2026, который команда Дмитрия Михайленко оформила в субботу.

«Хочу поздравить нашу юношескую сборную с выходом в финальную часть чемпионата Европы 2026 года. Команда Дмитрия Михайленко и Владимира Езерского смогла квалифицироваться на турнир, в котором сыграют восемь лучших команд Европы в возрасте до 19 лет. Желаю удачи футболистам и тренерскому штабу на чемпионате.

Развитие юношеских сборных – приоритетное направление УАФ сегодня. Рост молодых футболистов – фундамент будущих больших побед украинского футбола», – уверен Шевченко.

Нынешняя неделя сложилась для украинского футбола неудачно – сборная Украины проиграла Швеции и потеряла шансы выйти на ЧМ-2026, а молодежная команда U-21 сыграла вничью с Литвой и усложнила задачу выйти на Евро-2027.

Al Fredli
Ну треба ж хоч якийсь Пазіктив.
Болела
Весільний генерал... Блд...
Павло
Йди грай в падло-теніс, Пазік лондонський 
MaximusOne
З такої групи було гріх не вийти.
Перший Серед Рівних в бані
хахаха, єдина збірна, яка добилась успіху. Шевченко: да, ось це і є наша найважливіша збірна! наш приіоритет, наше майбутнє! 
