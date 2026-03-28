  4. Барселона приняла решение о трансфере чемпиона мира
28 марта 2026, 20:40
Барселона приняла решение о трансфере чемпиона мира

Хулиан Альварес вряд ли покинет Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает испанское издание Marca.

Однако, по информации источника, «сине-гранатовые» сомневаются, что им удастся осуществить трансфер 26-летнего футболиста. По мнению руководства, он не будет оказывать давление на свой нынешний клуб, что снижает шансы на переход.

В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» предложил новый контракт Хулиану Альваресу.

Хулиан Альварес Барселона трансферы Атлетико Мадрид трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Marca
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Майами
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
