Барселона приняла решение о трансфере чемпиона мира

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает испанское издание Marca.

Однако, по информации источника, «сине-гранатовые» сомневаются, что им удастся осуществить трансфер 26-летнего футболиста. По мнению руководства, он не будет оказывать давление на свой нынешний клуб, что снижает шансы на переход.

В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» предложил новый контракт Хулиану Альваресу.