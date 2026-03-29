  4. Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
29 марта 2026, 22:37
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей

Максим хочет играть за украинцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

Вингера «Гурника» Максима Хланя связывали с возможным выступлением за сборную Польши, однако сам игрок четко определился со своим выбором.

23-летний футболист заявил, что хочет представлять исключительно Украину и ждет шанса в национальной команде. По словам Хланя, вызов в сборную является его главной целью.

«Я с детства работаю ради того, чтобы получить вызов в сборную Украины. Это моя главная цель. Не знаю, как видит ситуацию тренер, но считаю, что заслуживаю шанса.

Возможно, у наставника другое видение, но я продолжу доказывать свою готовность игрой – забивать, отдавать результативные передачи и прогрессировать. Я хочу выступать только за Украину и сделаю все, чтобы этого добиться», – отметил Хлань.

