Победы ФК Тростянец и Нивы В. Результаты матчей 23-го тура Второй лиги

В субботу, 28 марта, во Второй лиге состоялись матчи 28-го тура. Команды групп А и Б провели два поединка

В группе А винницкая «Нива» принимала ФК «Вильхивцы». Хозяева одержали победу благодаря голу, забитому на 10-й компенсированной минуте. Также в матче было два удаления.

ФК «Тростянец» принимал «Пенуэл» - одного из аутсайдеров группы Б. Поединок завершился победой фаворита со счетом 2:0.



Вторая лига. 23-й тур, 28 марта

Нива Винница – ФК Вильхивцы – 1:0

Гол: Загорулько, 90+10

ФК Тростянец – Пенуэл – 2:0

Голы: Чеглов, 12, 88

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

