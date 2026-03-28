Победы ФК Тростянец и Нивы В. Результаты матчей 23-го тура Второй лиги
Во Второй лиге продолжились матчи 23-го тура
В субботу, 28 марта, во Второй лиге состоялись матчи 28-го тура. Команды групп А и Б провели два поединка
В группе А винницкая «Нива» принимала ФК «Вильхивцы». Хозяева одержали победу благодаря голу, забитому на 10-й компенсированной минуте. Также в матче было два удаления.
ФК «Тростянец» принимал «Пенуэл» - одного из аутсайдеров группы Б. Поединок завершился победой фаворита со счетом 2:0.
Вторая лига. 23-й тур, 28 марта
Нива Винница – ФК Вильхивцы – 1:0
Гол: Загорулько, 90+10
ФК Тростянец – Пенуэл – 2:0
Голы: Чеглов, 12, 88
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На полуфинал Кубка Украины придется искать другую арену
Олимпийские звезды простились с публикой в Буковеле