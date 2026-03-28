Определен стартовый состав Украины U-16 на игру против Норвегии U-16

Назван стартовый состав сборной Украины U-16 на спарринг во время мартовского учебно-тренировочного сбора в Турции.

28 марта в 14:00 в городе Сиде (Турция) сыграют Украина U-16 и Норвегия U-16.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2010 г.р.) проводит учебно-тренировочный сбор в городе Сиде (Турция).

Команда Владимира Самборского в первой игре 25 марта уступила Турции U-16 (0:2).

У сине-желтых запланировано три товарищеских матча. 30 марта в 11:00 пройдет заключительный спарринг против марокканцев.

