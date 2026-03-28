  4. Украина U-16 – Норвегия U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
28 марта 2026, 10:19 | Обновлено 28 марта 2026, 10:24
Украина U-16 – Норвегия U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 марта в 14:00 товарищеский матч юношеских сборных в Турции

УАФ

Сборная Украины U-16 проводит спарринг во время мартовского учебно-тренировочного сбора в Турции.

28 марта в 14:00 в городе Сиде (Турция) sграют команды Украина U-16 и Норвегия U-16.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2010 г.р.) проводит учебно-тренировочный сбор в городе Сиде (Турция).

Главный тренер Владимир Самборский вызвал на сбор 22 игроков. В первой игре 25 марта Украина U-16 уступила Турции U-16 (0:2).

У сине-желтых запланировано три товарищеских матча. 30 марта в 11:00 пройдет спарринг против марокканцев.

Расписание спаррингов сборной Украины U-16

  • 25 марта. 12:00. Турция – Украина – 2:0
  • 28 марта. 14:00. Украина – Норвегия
  • 30 марта. 11:00. Украина – Марокко

Николай Степанов Sport.ua
