Дьекереш – 36-й игрок, забивший 2+ гола в ворота Украины в одном матче
Вспомним всех футболистов, сумевших в одной игре минимум дважды поразить ворота украинской сборной
Нападающий лондонского Арсенала и сборной Швеции Виктор Дьекереш, как мы уже сообщали ранее, стал первым игроком в истории, кто сумел оформить хет-трик в матче против сборной Украины.
Если считать всех игроков, которые забивали 2+ гола, то швед стал 36-м в истории. Предыдущие 35 футболистов, которых упомянем ниже, отмечались дублем.
Также отметим, что дважды забить 2+ гола в матчах против сборной Украины еще не удавалось никогда.
В истории сборной Албании, которая станет следующим соперником украинской сборной, также был игрок, имеющий в своем активе дубль в ворота Украины – Эрион Богдани, осуществивший это в 2005 году.
Игроки с 2+ голами в ворота сборной Украины (36)
- Виктор Дьекереш (Швеция), 2026, хет-трик
- Килиан Мбаппе (Франция), 2025
- Альберт Гудмундссон (Исландия), 2025
- Джонатан Дэвид (Канада), 2025
- Ромелу Лукаку (Бельгия), 2025
- Павел Шульц (Чехия), 2024
- Давиде Фраттези (Италия), 2023
- Линдон Дайкс (Шотландия), 2022
- Руслан Валиуллин (Казахстан), 2021
- Гарри Кейн (Англия), 2021
- Тимо Вернер (Германия), 2020
- Оливье Жиру (Франция), 2020
- Серхио Рамос (Испания), 2020
- Андрей Крамарич (Хорватия), 2017
- Гульфи Сигурдссон (Исландия), 2017
- Мамаду Сако (Франция), 2013
- Марк Арнаутович (Австрия), 2012
- Михал Кадлец (Чехия), 2011
- Марвен Мартен (Франция), 2011
- Дан Алекса (Румыния), 2011
- Александер Фрай (Швейцария), 2010
- Антонио Ди Натале (Италия), 2007
- Лука Тони (Италия), 2006
- Давид Вилья (Испания), 2006
- Эрион Богдани (Албания), 2005
- Рауль (Испания), 2003
- Адриан Муту (Румыния), 2003
- Альберт Саркисян (Армения), 2003
- Даниэль Панку (Румыния), 2002
- Михаэль Баллак (Германия), 2001
- Артур Петросян (Армения), 2000
- Эммануэль Олисадебе (Польша), 2000
- Фабрицио Раванелли (Италия), 1995
- Саша Удович (Словения), 1995
- Давор Шукер (Хорватия), 1995
- Йозеф Киприх (Венгрия), 1992
