  4. Дьекереш – 36-й игрок, забивший 2+ гола в ворота Украины в одном матче
28 марта 2026, 13:04
Дьекереш – 36-й игрок, забивший 2+ гола в ворота Украины в одном матче

Вспомним всех футболистов, сумевших в одной игре минимум дважды поразить ворота украинской сборной

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий лондонского Арсенала и сборной Швеции Виктор Дьекереш, как мы уже сообщали ранее, стал первым игроком в истории, кто сумел оформить хет-трик в матче против сборной Украины.

Если считать всех игроков, которые забивали 2+ гола, то швед стал 36-м в истории. Предыдущие 35 футболистов, которых упомянем ниже, отмечались дублем.

Также отметим, что дважды забить 2+ гола в матчах против сборной Украины еще не удавалось никогда.

В истории сборной Албании, которая станет следующим соперником украинской сборной, также был игрок, имеющий в своем активе дубль в ворота Украины – Эрион Богдани, осуществивший это в 2005 году.

Игроки с 2+ голами в ворота сборной Украины (36)

  • Виктор Дьекереш (Швеция), 2026, хет-трик
  • Килиан Мбаппе (Франция), 2025
  • Альберт Гудмундссон (Исландия), 2025
  • Джонатан Дэвид (Канада), 2025
  • Ромелу Лукаку (Бельгия), 2025
  • Павел Шульц (Чехия), 2024
  • Давиде Фраттези (Италия), 2023
  • Линдон Дайкс (Шотландия), 2022
  • Руслан Валиуллин (Казахстан), 2021
  • Гарри Кейн (Англия), 2021
  • Тимо Вернер (Германия), 2020
  • Оливье Жиру (Франция), 2020
  • Серхио Рамос (Испания), 2020
  • Андрей Крамарич (Хорватия), 2017
  • Гульфи Сигурдссон (Исландия), 2017
  • Мамаду Сако (Франция), 2013
  • Марк Арнаутович (Австрия), 2012
  • Михал Кадлец (Чехия), 2011
  • Марвен Мартен (Франция), 2011
  • Дан Алекса (Румыния), 2011
  • Александер Фрай (Швейцария), 2010
  • Антонио Ди Натале (Италия), 2007
  • Лука Тони (Италия), 2006
  • Давид Вилья (Испания), 2006
  • Эрион Богдани (Албания), 2005
  • Рауль (Испания), 2003
  • Адриан Муту (Румыния), 2003
  • Альберт Саркисян (Армения), 2003
  • Даниэль Панку (Румыния), 2002
  • Михаэль Баллак (Германия), 2001
  • Артур Петросян (Армения), 2000
  • Эммануэль Олисадебе (Польша), 2000
  • Фабрицио Раванелли (Италия), 1995
  • Саша Удович (Словения), 1995
  • Давор Шукер (Хорватия), 1995
  • Йозеф Киприх (Венгрия), 1992
По теме:
Легенда Шахтера против смены Реброва на тренера-легионера: «Только не он»
Домой никто не едет. Известны планы сборной Украины после провала в Испании
Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
Волейбол | 27 марта 2026, 17:25 0
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года

Василий Тупчий поможет клубу «Аркада Галац» в борьбе за титул

Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Бокс | 28 марта 2026, 09:17 0
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин

Поединок британца и американца возглавит шоу Magnificient 7, которое состоится в субботу, 28 марта

Не только Ребров. Алиев назвал виновных после провала сборной Украины
Футбол | 28.03.2026, 12:51
Не только Ребров. Алиев назвал виновных после провала сборной Украины
Не только Ребров. Алиев назвал виновных после провала сборной Украины
Известно, кем работает сын Сергея Реброва. Это не укладывается в голове
Футбол | 28.03.2026, 07:32
Известно, кем работает сын Сергея Реброва. Это не укладывается в голове
Известно, кем работает сын Сергея Реброва. Это не укладывается в голове
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Футбол | 28.03.2026, 08:04
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
COBA
Я так розумію хет-трик перший?  Чергове досягнення.
Популярные новости
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 82
Футбол
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
26.03.2026, 11:11 5
Футбол
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
28.03.2026, 07:42 51
Футбол
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
26.03.2026, 09:07 25
Футбол
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
27.03.2026, 17:27 7
Футбол
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
26.03.2026, 08:08 5
Бокс
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 11
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Майами
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Майами
27.03.2026, 07:47 2
Теннис
