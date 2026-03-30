  4. Игрок сборной Украины после фиаско повысил свою трансферную стоимость
30 марта 2026, 08:01
Пономаренко забил дебютный гол за украинскую команду

УАФ. Матвей Пономаренко

Журналист Владимир Зверов оценил выступление нападающего «Динамо» Матвея Пономаренко после матча против Швеции.

«Пономаренко – дебютант сборной, без опыта матчей, поэтому логично, что он не вышел в старте. Но никто не ожидал, что он так уверенно продолжит забивать. Ему, похоже, все равно, за кого забивать – он делает это стабильно.

Этот гол серьезно поднял его трансферную стоимость. Одно дело – забивать в чемпионате Украины, и совсем другое – отличиться за сборную. Причем сделал это качественно: нагло обошел опытного защитника и реализовал свой шанс», – сказал Зверов.

По теме:
Белик раскрыл главную проблему сборной Украины против Швеции
Нагельсманн объяснил вызов вингера Галатасарая в сборную Германии
ФОТО. Жена футболиста Шахтера устроила сюрприз на день рождения
Дмитрий Олийченко Источник: Профутбол Digital
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку. Впереди – матч с Албанией
Футбол | 29 марта 2026, 23:59 3
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку. Впереди – матч с Албанией
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку. Впереди – матч с Албанией

Сине-желтые 31 марта проведут товарищеский поединок в Валенсии

Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Бокс | 29 марта 2026, 14:02 0
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника

Украинский промоутер похвалил Мозеса

Игорь Кондратюк рассказал, когда Сергей Ребров покинет сборную
Футбол | 30.03.2026, 07:00
Игорь Кондратюк рассказал, когда Сергей Ребров покинет сборную
Игорь Кондратюк рассказал, когда Сергей Ребров покинет сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
Футбол | 29.03.2026, 19:20
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Футбол | 29.03.2026, 20:22
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Популярные новости
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
28.03.2026, 10:37 35
Футбол
Фигурист украинского происхождения выиграл бронзу на чемпионате мира 2026
Фигурист украинского происхождения выиграл бронзу на чемпионате мира 2026
28.03.2026, 23:07 1
Зимние виды
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
28.03.2026, 07:42 58
Футбол
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
30.03.2026, 07:15 62
Футбол
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
29.03.2026, 01:11
Бокс
