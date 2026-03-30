Игрок сборной Украины после фиаско повысил свою трансферную стоимость

Журналист Владимир Зверов оценил выступление нападающего «Динамо» Матвея Пономаренко после матча против Швеции.

«Пономаренко – дебютант сборной, без опыта матчей, поэтому логично, что он не вышел в старте. Но никто не ожидал, что он так уверенно продолжит забивать. Ему, похоже, все равно, за кого забивать – он делает это стабильно.

Этот гол серьезно поднял его трансферную стоимость. Одно дело – забивать в чемпионате Украины, и совсем другое – отличиться за сборную. Причем сделал это качественно: нагло обошел опытного защитника и реализовал свой шанс», – сказал Зверов.