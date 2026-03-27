Известный агент назвал главную ошибку Реброва в игре со Швецией

Известный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение сборной Украины в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Швеции (1:3):

«Процитирую слова знаменитого боксёра Майка Тайсона. Перед выходом на ринг всегда есть план – но только до первого пропущенного удара…

Проигрывать нужно уметь. Шведы сегодня были намного сильнее нас. По горячим следам могу сказать следующее. Не угадали со стартовым составом. Многие игроки без игрового тонуса. Забарный, Тимчик, Судаков не имеют игровой практики в своих клубах, и теперь понятна причина. К сожалению, Ванат с Цыганковым не блистали.

Шведы играли организованно. С помощью структуры из трех центральных защитников полностью перекрыли дыхание в центре поля. Отличный прессинг в среднем блоке. Сборная Украины не смогла навязать свою игру. Не могли правильно выйти при розыгрыше от линии нашей обороны. Не хватало скорости с мячом. Шведы успевали перестроиться. Главная ошибка была тактического характера. Надо было играть проще – вертикально. Другими словами, просто перебивать центр полузащиты шведов, а там цепляться за мячи. Не получилось…..

Личные промахи нашей линии обороны закрыли дверь на чемпионат мира. Радуюсь за молодого Пономаренко. Хоть что-то. Жизнь продолжается. Всем добра. Слава Украине».