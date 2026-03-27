  4. Известный агент назвал главную ошибку Реброва в игре со Швецией
27 марта 2026, 23:33
Известный агент назвал главную ошибку Реброва в игре со Швецией

Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение сборной Украины против Швеции

Известный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение сборной Украины в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Швеции (1:3):

«Процитирую слова знаменитого боксёра Майка Тайсона. Перед выходом на ринг всегда есть план – но только до первого пропущенного удара…

Проигрывать нужно уметь. Шведы сегодня были намного сильнее нас. По горячим следам могу сказать следующее. Не угадали со стартовым составом. Многие игроки без игрового тонуса. Забарный, Тимчик, Судаков не имеют игровой практики в своих клубах, и теперь понятна причина. К сожалению, Ванат с Цыганковым не блистали.

Шведы играли организованно. С помощью структуры из трех центральных защитников полностью перекрыли дыхание в центре поля. Отличный прессинг в среднем блоке. Сборная Украины не смогла навязать свою игру. Не могли правильно выйти при розыгрыше от линии нашей обороны. Не хватало скорости с мячом. Шведы успевали перестроиться. Главная ошибка была тактического характера. Надо было играть проще – вертикально. Другими словами, просто перебивать центр полузащиты шведов, а там цепляться за мячи. Не получилось…..

Личные промахи нашей линии обороны закрыли дверь на чемпионат мира. Радуюсь за молодого Пономаренко. Хоть что-то. Жизнь продолжается. Всем добра. Слава Украине».

Эксперт: «Сборную Украины спасет только такой тренер, как Жозе Моуринью»
Сборная Уругвая под финальный свисток прервала победную серию Англии
Игрок сборной Швеции выступил с дерзким заявлением после матча с Украиной
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Футбол | 27 марта 2026, 20:56 30
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву

Команда Унаи Мельгосы до предела усугубила свои шансы на выход из группы

Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Футбол | 27 марта 2026, 00:35 14
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча главной сборной страны

В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
Футбол | 27.03.2026, 07:57
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Футбол | 27.03.2026, 06:05
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Цыганков и Ванат шокировали своим решением после фиаско от Швеции
Футбол | 27.03.2026, 22:02
Цыганков и Ванат шокировали своим решением после фиаско от Швеции
Цыганков и Ванат шокировали своим решением после фиаско от Швеции
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
26.03.2026, 11:11 5
Футбол
Усик назвал своего преемника в хевивейте. Он станет абсолютным чемпионом
Усик назвал своего преемника в хевивейте. Он станет абсолютным чемпионом
26.03.2026, 04:02 1
Бокс
Ребров про капитана сборной Украины: «Какая вам разница, кто капитан?»
Ребров про капитана сборной Украины: «Какая вам разница, кто капитан?»
26.03.2026, 04:05 8
Футбол
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
27.03.2026, 08:58 41
Футбол
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
26.03.2026, 09:07 24
Футбол
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
27.03.2026, 04:28 5
Футбол
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
27.03.2026, 13:30 67
Футбол
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
27.03.2026, 06:01 13
Футбол
