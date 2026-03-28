  Ключевой центрбек АЗ может не сыграть против Шахтера из-за травмы
28 марта 2026, 12:17 |
Ключевой центрбек АЗ может не сыграть против Шахтера из-за травмы

Ваутер Гус получил поврежение в лагере молодежной сборной Нидерландов

Getty Images/Global Images Ukraine. Ваутер Гус (слева)

21-летний ключевой центрбек АЗ Алкмаар Ваутер Гус может пропустить несколько ближайших поединков своей команды, в том числе и матч 1/4 финала Лиги конференций против «Шахтера», из-за травмы.

Накануне футболист вернулся в лагерь своего клуба после пребывания в расположении сборной Нидерландов U-21, где он и получил повреждение.

Характер повреждения не раскрывается. В ближайшее время Гус должен будет пройти детальное обследование, после которого появятся первые прогнозы относительно сроков его возвращения на поле.

Ваутер Гус является ключевой фигурой в центре обороны АЗ. В текущем сезоне молодой защитник провел 45 матчей (в том числе 9 – в Лиге конференций) во всех турнирах и забил 1 мяч.

Первый матч между «Шахтером» и АЗ состоится 9 апреля и будет номинально домашним для «горняков».

Ваутер Гус сборная Нидерландов по футболу U-21 АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Шахтер - АЗ Алкмаар травма
