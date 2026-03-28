Ключевой центрбек АЗ может не сыграть против Шахтера из-за травмы
Ваутер Гус получил поврежение в лагере молодежной сборной Нидерландов
21-летний ключевой центрбек АЗ Алкмаар Ваутер Гус может пропустить несколько ближайших поединков своей команды, в том числе и матч 1/4 финала Лиги конференций против «Шахтера», из-за травмы.
Накануне футболист вернулся в лагерь своего клуба после пребывания в расположении сборной Нидерландов U-21, где он и получил повреждение.
Характер повреждения не раскрывается. В ближайшее время Гус должен будет пройти детальное обследование, после которого появятся первые прогнозы относительно сроков его возвращения на поле.
Ваутер Гус является ключевой фигурой в центре обороны АЗ. В текущем сезоне молодой защитник провел 45 матчей (в том числе 9 – в Лиге конференций) во всех турнирах и забил 1 мяч.
Первый матч между «Шахтером» и АЗ состоится 9 апреля и будет номинально домашним для «горняков».
🔙🟠 Wouter Goes back to Alkmaar— AZ (@AZAlkmaar) March 28, 2026
ℹ️ De verdediger heeft de selectie van Jong Oranje verlaten en is niet beschikbaar voor de oefeninterland tegen België. Goes meldt zich bij de club voor nader onderzoek.#AZAlkmaar #TheNextUp #TheFutureIsOurs pic.twitter.com/LKPJ42B2DI
