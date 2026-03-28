Хачериди определился с будущим, выступив с заявлением

Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Хачериди получил тренерскую лицензию категории А. Об этом футболист рассказал на своей странице в Instagram.

«Сегодня еще один немаловажный шаг в моей футбольной истории. Я получил лицензию А.

Футбол для меня – это не только игра на поле, но и понимание процессов, ответственность и развитие дальше. Теперь открывается новый этап – уже с другой стороны. Движемся дальше», - написал Хачериди.

Ранее сообщалось, что Хачериди выбрал новую команду и вернулся в Киев