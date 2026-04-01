В УАФ приняли решение, станет ли Ротань тренером сборной Украины
Кандидатура тренера «Полесья» не рассматривается
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может в скором времени сменить команду из-за неудовлетворительных результатов.
Как отмечает источник, в Украинской ассоциации футбола не рассматривают замену Реброва на главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня. Кандидатура тренера молодежной сборной Унаи Мельгосы также была отклонена.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может остаться на посту и подписать новый контракт с национальной ассоциацией, несмотря на неудачу в отборе на чемпионат мира-2026.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
