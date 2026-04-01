В УАФ приняли решение, станет ли Ротань тренером сборной Украины

Кандидатура тренера «Полесья» не рассматривается

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может в скором времени сменить команду из-за неудовлетворительных результатов.

Как отмечает источник, в Украинской ассоциации футбола не рассматривают замену Реброва на главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня. Кандидатура тренера молодежной сборной Унаи Мельгосы также была отклонена.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может остаться на посту и подписать новый контракт с национальной ассоциацией, несмотря на неудачу в отборе на чемпионат мира-2026.

Япония нанесла поражение Англии, сенсации в матчах Испании и Нидерландов
Сергей РЕБРОВ не сдержал эмоций: «Я поговорил с Шевченко и...»
Не Гуцуляк. Назван Лев матча Украина – Албания
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров назвал стартовый состав Украины на товарищеский матч против Албании
Футбол | 31 марта 2026, 20:21 15
Ребров назвал стартовый состав Украины на товарищеский матч против Албании
Ребров назвал стартовый состав Украины на товарищеский матч против Албании

Встреча начнется 31 марта в 21:45 по Киеву в испанском городе Валенсия

В Металлисте 1925 приняли решение, будет ли Ребров тренировать команду
Футбол | 01 апреля 2026, 03:32 0
В Металлисте 1925 приняли решение, будет ли Ребров тренировать команду
В Металлисте 1925 приняли решение, будет ли Ребров тренировать команду

Харьковский клуб пойдёт в другом направлении

Итоги плей-офф. Кто вышел на ЧМ-2026: состав групп финального раунда
Футбол | 01.04.2026, 02:51
Итоги плей-офф. Кто вышел на ЧМ-2026: состав групп финального раунда
Итоги плей-офф. Кто вышел на ЧМ-2026: состав групп финального раунда
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Футбол | 31.03.2026, 10:46
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Заявка на камбек. Украина U21 уверенно обыграла Венгрию
Футбол | 31.03.2026, 19:28
Заявка на камбек. Украина U21 уверенно обыграла Венгрию
Заявка на камбек. Украина U21 уверенно обыграла Венгрию
Популярные новости
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
31.03.2026, 02:53 4
Волейбол
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
31.03.2026, 02:05 2
Футбол
Ястремская удачно стартовала на пятисотнике в Чарльстоне, выбив нейтралку
Ястремская удачно стартовала на пятисотнике в Чарльстоне, выбив нейтралку
30.03.2026, 19:49 7
Теннис
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 4
Хоккей
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
30.03.2026, 07:42 1
Бокс
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
30.03.2026, 07:10 28
Футбол
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 13
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Эти два игрока – лучшие в мире на данный момент»
АНЧЕЛОТТИ: «Эти два игрока – лучшие в мире на данный момент»
30.03.2026, 19:35 5
Футбол
