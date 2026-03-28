Коуч Шахтера дал совет Шевченко после фиаско Реброва против Швеции

28 марта 2026, 10:19 |
Алексей Белик рассказал, кто должен решить судьбу Сергея Реброва

Getty Images/Global Images Ukraine.

Главный тренер юношеской команды донецкого Шахтера (U-19) Алексей Белик рассказал, кто должен решить судьбу Сергея Реброва в должности сборной Украины после фиаско со Швецией (1:3).

– Не могу не спросить вас о будущем Сергея Реброва. У него еще несколько месяцев действует контракт с УАФ. Как дальше нужно поступить руководству УАФ?

– УАФ должно построить систему. Сейчас будет мнение журналистов и блоггеров – давайте иностранному специалисту. Все говорят, что наши тренеры – физруки. Давайте честно – Гвардиола или Клопп к нам не приедут. А брать в нашу сборную, какого-то европейского физрука – не стоит. Он ничем не лучше украинских тренеров.

С Ребровым должен разговаривать Андрей Шевченко. Может, Сергей Ребров хочет работать с клубом, ежедневно, а не раз в два-три месяца, как в сборной. А может, он хочет продолжить работу в сборной.

Сейчас нужно все тщательно проанализировать и на холодную голову принять решение. УАФ должен подойти более системно к работе, а о выходе на чемпионат мира. От условного Гвардиолы, конечно же, многое зависит, но должна работать система. А уже внутри этой системы результат должны давать футболисты и главный тренер, – сказал Белик.

Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.

Микола Унгурян
а що ще має запропнувати УАФ цьому невдасі? 
доречі, а він точно хоче український клуб тренувати? готовий на переїзд в країну в стані війни? 
молодий фізрук кинувся захищати старого фізрука, тому що у випадку змін то і молодий і старий нікому нафіг не будуть потрібні
Ответить
0
