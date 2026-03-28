Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реброву посоветовали покинуть сборную Украины после поражения от Швеции
Чемпионат мира
28 марта 2026, 09:47 |
1286
1

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Андрей Воробей – о перспективах наставника «сине-желтых»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей оценил перспективы тренера «сине-желтых» Сергея Реброва после поражения от команды Швеции (1:3).

– Ребров после матча отметил, что имеет еще действующий контракт и готов рассмотреть предложение о продлении, если его предоставят. Как вы видите эту ситуацию?

– Вы простите меня, я к Сергею отношусь с большим уважением – как к футболисту, тренеру и так далее. Но если человек не выполнил ни одной поставленной задачи, то как вы думаете, должен ли он продолжать работать? Мне кажется, что нет. Любой уважающий себя человек должен уйти.

В принципе, здесь нужно разбираться не только в тренере национальной сборной – думаю, следует разобраться в Федерации футбола Украины. Потому что люди должны заниматься футболом, а не другими видами спорта.

На мой взгляд, следует глобально все менять и глобально перестраивать. Однако поскольку Сергей не добился ничего, имею в виду в этом розыгрыше, то логичным был бы его уход, – уверен Воробей.

Во вторник, 31 марта, сборная Украины проведет товарищеский матч против Албании – «сине-желтые» потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 после поражения от Швеции.

По теме:
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Сергей Ребров Андрей Воробей
Николай Тытюк Источник: Футбол 24
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич отреагировал на провал сборной Украины в матче со Швецией
ЯРЕМЧУК обратился к игрокам сборной: «Никого не хочу обидеть, но...»
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду и вернулся в Киев
Ребров – хороший тренер. 12 мыслей после матча Украины и Швеции
Назван стартовый состав Украины U-19 на матч против Казахстана U-19
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Куй там ще 3 зарплати отримати треба 
Ответить
+2
Популярные новости
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем