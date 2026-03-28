Реброву посоветовали покинуть сборную Украины после поражения от Швеции

Бывший игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей оценил перспективы тренера «сине-желтых» Сергея Реброва после поражения от команды Швеции (1:3).

– Ребров после матча отметил, что имеет еще действующий контракт и готов рассмотреть предложение о продлении, если его предоставят. Как вы видите эту ситуацию?

– Вы простите меня, я к Сергею отношусь с большим уважением – как к футболисту, тренеру и так далее. Но если человек не выполнил ни одной поставленной задачи, то как вы думаете, должен ли он продолжать работать? Мне кажется, что нет. Любой уважающий себя человек должен уйти.

В принципе, здесь нужно разбираться не только в тренере национальной сборной – думаю, следует разобраться в Федерации футбола Украины. Потому что люди должны заниматься футболом, а не другими видами спорта.

На мой взгляд, следует глобально все менять и глобально перестраивать. Однако поскольку Сергей не добился ничего, имею в виду в этом розыгрыше, то логичным был бы его уход, – уверен Воробей.

Во вторник, 31 марта, сборная Украины проведет товарищеский матч против Албании – «сине-желтые» потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 после поражения от Швеции.