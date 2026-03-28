Легенда Шахтера объяснил провал Ваната в матче против Швеции: «Он старался»

Бывший защитник донецкого Шахтера Александр Кучер оценил игру Владислава Ваната в матче против Швеции (1:3), после которого национальная сборная Украины потеряла шансы на выход на ЧМ-2026.

«Он старался, выполнял работу. Но надо понимать, что нападающему крайне трудно проявить себя, когда он сидит на «голодном пайке». Полноценных, качественных передач до него практически не доходило. Да и шведы, играя в три центральных защитника, особо разгуляться не давали», – сказал Кучер.

Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.