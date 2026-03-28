  4. Легенда Шахтера объяснил провал Ваната в матче против Швеции: «Он старался»
28 марта 2026, 08:51
Легенда Шахтера объяснил провал Ваната в матче против Швеции: «Он старался»

Александр Кучер заявил, что форварду сложно играть при таких обстоятельствах

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Бывший защитник донецкого Шахтера Александр Кучер оценил игру Владислава Ваната в матче против Швеции (1:3), после которого национальная сборная Украины потеряла шансы на выход на ЧМ-2026.

«Он старался, выполнял работу. Но надо понимать, что нападающему крайне трудно проявить себя, когда он сидит на «голодном пайке». Полноценных, качественных передач до него практически не доходило. Да и шведы, играя в три центральных защитника, особо разгуляться не давали», – сказал Кучер.

Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.

Владислав Ванат Александр Кучер сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Мирон Маркевич отреагировал на провал сборной Украины в матче со Швецией
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Журналист: «Реброву еще две зарплаты на карточку должны упасть»
Комментарии 1
zwiahel zwiahel
Ребров тактично програв, і зі стартовим складом не вгадав
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал сборную Украины, Бенфику и Фенербахче
Гауфф разгромила Мухову и вышла в финал турнира WTA 1000 в Майами
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Майами
