28 марта 2026, 08:36 | Обновлено 28 марта 2026, 09:32
495
0

Экс-игрок сборной Украины: «Это было круто. Можно много говорить о...»

Евгений Левченко похвалил Матвея Пономаренко за матч против Швеции

Getty Images/Global Images Ukraine.Евгений Левченко

Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Левченко похвалил Матвея Пономаренко за матч против Швеции (1:3), где он отличился дебютным голом за национальную команду.

– Результативный выход Пономаренко добавляет оптимизма?

– Это было круто. Можно много говорить о стиле игры и других вещах, но от форвардов всегда ждут забитых голов. Матвей классно почувствовал момент, где нужно быть, – сказал Левченко.

Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.

По теме:
Болел за другую команду. Лунин не смотрел решающий матч сборной Украины
Легенда Шахтера разнес сборную Украины после фиско со Швецией
Легенда Шахтера объяснил провал Ваната в матче против Швеции: «Он старался»
Евгений Левченко сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Матвей Пономаренко
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Футбол | 27 марта 2026, 08:58 40
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции

Самую низкую оценку получил Анатолий Трубин

Хавбек сборной Украины дал болельщикам обещание после Швеции
Футбол | 28 марта 2026, 05:57 16
Хавбек сборной Украины дал болельщикам обещание после Швеции
Хавбек сборной Украины дал болельщикам обещание после Швеции

Судаков обещает реабилитироваться

Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Футбол | 27.03.2026, 11:20
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Футбол | 28.03.2026, 07:42
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
ФОТО. Криштиану Роналду вернулся после травмы – первые кадры
Футбол | 28.03.2026, 07:53
ФОТО. Криштиану Роналду вернулся после травмы – первые кадры
ФОТО. Криштиану Роналду вернулся после травмы – первые кадры
Популярные новости
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
27.03.2026, 13:30 69
Футбол
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
27.03.2026, 04:28 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
27.03.2026, 17:25
Волейбол
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 79
Футбол
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
26.03.2026, 08:08 5
Бокс
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
27.03.2026, 07:57 10
Футбол
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 11
Футбол
Гауфф разгромила Мухову и вышла в финал турнира WTA 1000 в Майами
Гауфф разгромила Мухову и вышла в финал турнира WTA 1000 в Майами
26.03.2026, 22:43 1
Теннис
