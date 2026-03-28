Экс-игрок сборной Украины: «Это было круто. Можно много говорить о...»

Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Левченко похвалил Матвея Пономаренко за матч против Швеции (1:3), где он отличился дебютным голом за национальную команду.

– Результативный выход Пономаренко добавляет оптимизма?

– Это было круто. Можно много говорить о стиле игры и других вещах, но от форвардов всегда ждут забитых голов. Матвей классно почувствовал момент, где нужно быть, – сказал Левченко.

Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.