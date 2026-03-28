Экс-игрок сборной Украины: «Это было круто. Можно много говорить о...»
Евгений Левченко похвалил Матвея Пономаренко за матч против Швеции
Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Левченко похвалил Матвея Пономаренко за матч против Швеции (1:3), где он отличился дебютным голом за национальную команду.
– Результативный выход Пономаренко добавляет оптимизма?
– Это было круто. Можно много говорить о стиле игры и других вещах, но от форвардов всегда ждут забитых голов. Матвей классно почувствовал момент, где нужно быть, – сказал Левченко.
Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.
