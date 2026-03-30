Заховайло ответил критикам, набросившимся на Реброва

Известный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал критику, раздающуюся в адрес тренера сборной Украины Сергея Реброва после поражения от Швеции (1:3).

«Целый день слушаю от разных комментаторов и блогеров уничижительные высказывания, оскорбления в адрес сборной и главного тренера. Похайповать на этой теме??? Это же наш народный спорт.

Раг*ли у микрофона – это позор нашего времени. Не имея футбольного образования, давать оценку с видом эксперта просто смешно.

Ровно три года назад вся эта братия восхваляла приход Сергея Реброва. Пели дифирамбы всем без исключения игрокам. Но в момент неудачи и национального горя превратились в болтунов. Неуважение к самим себе! Это, к сожалению, устоявшийся менталитет.

Критика уместна, но без обид. Потом удивляйтесь, что футболисты не хотят давать вам интервью. Без обид. Сказал, что думаю», – сказал Заховайло.