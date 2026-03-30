  4. Заховайло ответил критикам, набросившимся на Реброва
30 марта 2026, 22:22
Заховайло ответил критикам, набросившимся на Реброва

Агент не сдержал эмоций

УАФ. Сергей Ребров

Известный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал критику, раздающуюся в адрес тренера сборной Украины Сергея Реброва после поражения от Швеции (1:3).

«Целый день слушаю от разных комментаторов и блогеров уничижительные высказывания, оскорбления в адрес сборной и главного тренера. Похайповать на этой теме??? Это же наш народный спорт.

Раг*ли у микрофона – это позор нашего времени. Не имея футбольного образования, давать оценку с видом эксперта просто смешно.

Ровно три года назад вся эта братия восхваляла приход Сергея Реброва. Пели дифирамбы всем без исключения игрокам. Но в момент неудачи и национального горя превратились в болтунов. Неуважение к самим себе! Это, к сожалению, устоявшийся менталитет.

Критика уместна, но без обид. Потом удивляйтесь, что футболисты не хотят давать вам интервью. Без обид. Сказал, что думаю», – сказал Заховайло.

По теме:
Сборная Германии транжирила моменты, но успела вырвать победу над Ганой
Источник раскрыл отношение УАФ к продлению контракта с Ребровым
Почеттино отреагировал на слухи о переговорах с Реалом и Тоттенхэмом
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Вячеслав Заховайло ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Facebook
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Футбол | 30 марта 2026, 19:11 13
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента

Крупский не получил шансов при Реброве

Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Футбол | 30 марта 2026, 07:15 80
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов

Представители СМИ проанализировали работу наставника нашей национальной команды

Что будет с Луниным? Реал готов избавиться летом от десяти игроков
Футбол | 30.03.2026, 22:04
Что будет с Луниным? Реал готов избавиться летом от десяти игроков
Что будет с Луниным? Реал готов избавиться летом от десяти игроков
Матч, который не нужен никому…
Футбол | 30.03.2026, 12:03
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Футбол | 30.03.2026, 08:51
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Як нема гідності піпи по нормальному, тоді не треба жалітись на образи
Ще один захисник невдахи-тренера з'явився на обрії... Найшов кого захищати, не соромно?  Такі пости пишуться в двох випадках - або захищаєш свого товариша і друга по життю, або ті нічого не тямиш в футболі. Третього не існує...
Популярные новости
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
30.03.2026, 09:15 35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29.03.2026, 19:20 4
Футбол
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
29.03.2026, 06:02
Футбол
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
28.03.2026, 20:07 3
Футбол
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
30.03.2026, 07:10 26
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 3
Хоккей
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
29.03.2026, 01:11
Бокс
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2026, 23:22 5
Теннис
