Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
Вторая ракетка мира переиграл Александра Зверева в матче 1/2 финала
Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер вышел в финал хардового турнира АТР 1000 в Майами.
В полуфинальном поединке итальянец в двух сетах переиграл четвертую ракетку мира, немца Александра Зверева за 1 час и 53 минуты – 6:3, 7:6 (7:4).
Синнер провел 12-е очное противостояние против Зверева и одержал восьмую победу.
На счету Янника также победы над Дамиром Джумхуром, Корентеном Муте, Алексом Микельсеном и Фрэнсисом Тиафо.
В 2021 году Янник впервые сыграл на Мастерсе в Майами и сразу дошел до финала. В 2022 году, дойдя до четвертьфинала, был вынужден досрочно завершить матч (из-за травмы).
В 2023 году Синнер проиграл финальный поединок нейтралу Даниилу Медведеву. В 2024 году стал чемпионом Мастерса во Флориде, а в 2025 не принимал участие из-за трехмесячной дисквалификации (допинг).
За свой второй трофей на Мастерсе во Флориде Янник поберется с чехом Иржи Легечкой.
ATP 1000 Майами. Хард, 1/2 финала
Александр Зверев [3] – Янник Синнер [2] – 3:6, 6:7 (4:7)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – о последнем матче «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов
Команда Унаи Мельгосы до предела усугубила свои шансы на выход из группы