  4. Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
28 марта 2026, 03:10 | Обновлено 28 марта 2026, 03:51
Вторая ракетка мира переиграл Александра Зверева в матче 1/2 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер вышел в финал хардового турнира АТР 1000 в Майами.

В полуфинальном поединке итальянец в двух сетах переиграл четвертую ракетку мира, немца Александра Зверева за 1 час и 53 минуты – 6:3, 7:6 (7:4).

Синнер провел 12-е очное противостояние против Зверева и одержал восьмую победу.

На счету Янника также победы над Дамиром Джумхуром, Корентеном Муте, Алексом Микельсеном и Фрэнсисом Тиафо.

В 2021 году Янник впервые сыграл на Мастерсе в Майами и сразу дошел до финала. В 2022 году, дойдя до четвертьфинала, был вынужден досрочно завершить матч (из-за травмы).

В 2023 году Синнер проиграл финальный поединок нейтралу Даниилу Медведеву. В 2024 году стал чемпионом Мастерса во Флориде, а в 2025 не принимал участие из-за трехмесячной дисквалификации (допинг).

За свой второй трофей на Мастерсе во Флориде Янник поберется с чехом Иржи Легечкой.

ATP 1000 Майами. Хард, 1/2 финала

Александр Зверев [3] – Янник Синнер [2] – 3:6, 6:7 (4:7)

По теме:
ФОТО. Зубастик в Майами. Роналдо присутствует на матче Синнер – Зверев
Впервые с 2018 года финалист Мастерса не проиграл ни одной подачи
Определен первый финалист Мастерса в Майами
Алина Грушко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не узнал эту команду, они сами себя предали»
Футбол | 27 марта 2026, 07:24 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не узнал эту команду, они сами себя предали»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не узнал эту команду, они сами себя предали»

Тренер – о последнем матче «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов

Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Футбол | 27 марта 2026, 20:56 40
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву

Команда Унаи Мельгосы до предела усугубила свои шансы на выход из группы

Монфис сыграет на Мастерсе в Монте-Карло. Кто еще получил вайлд кард?
Теннис | 27.03.2026, 23:27
Монфис сыграет на Мастерсе в Монте-Карло. Кто еще получил вайлд кард?
Монфис сыграет на Мастерсе в Монте-Карло. Кто еще получил вайлд кард?
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Футбол | 27.03.2026, 06:05
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Футбол | 27.03.2026, 13:30
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
27.03.2026, 06:01 13
Футбол
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
26.03.2026, 08:08 5
Бокс
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
26.03.2026, 23:41 443
Футбол
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
27.03.2026, 04:28 5
Футбол
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 11
Футбол
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
27.03.2026, 03:01 9
Биатлон
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
26.03.2026, 07:47 13
Футбол
