Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер вышел в финал хардового турнира АТР 1000 в Майами.

В полуфинальном поединке итальянец в двух сетах переиграл четвертую ракетку мира, немца Александра Зверева за 1 час и 53 минуты – 6:3, 7:6 (7:4).

Синнер провел 12-е очное противостояние против Зверева и одержал восьмую победу.

На счету Янника также победы над Дамиром Джумхуром, Корентеном Муте, Алексом Микельсеном и Фрэнсисом Тиафо.

В 2021 году Янник впервые сыграл на Мастерсе в Майами и сразу дошел до финала. В 2022 году, дойдя до четвертьфинала, был вынужден досрочно завершить матч (из-за травмы).

В 2023 году Синнер проиграл финальный поединок нейтралу Даниилу Медведеву. В 2024 году стал чемпионом Мастерса во Флориде, а в 2025 не принимал участие из-за трехмесячной дисквалификации (допинг).

За свой второй трофей на Мастерсе во Флориде Янник поберется с чехом Иржи Легечкой.

ATP 1000 Майами. Хард, 1/2 финала

Александр Зверев [3] – Янник Синнер [2] – 3:6, 6:7 (4:7)

