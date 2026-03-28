Манчестер Сити хочет вернуть легенду, Бавария сделала все, чтобы помешать

28 марта 2026, 00:10
Компани нужен и «Баварии», и «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

«Бавария» просто разрывает своих соперников по ходу сезона 2025/26. За семь туров до конца чемпионата Германии мюнхенцы лидируют с запасом в девять очков, и нужно иметь богатое воображение, чтобы представить упущенную командой Венсана Компани «Серебряную салатницу». В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Реалом», а в полуфинале Кубка Германии сыграет с «Байером».

Большой вклад в эти результаты внес главный тренер Компани, который появился в Мюнхене в 2024 году после работы в «Бернли». Под его началом игроки раскрываются и выходят на свой лучший уровень.

По данным немецкого телеканала Sky Sports News, «Манчестер Сити» рассматривает Компани в качестве одного из вариантов замены Хосепу Гвардиоле, если испанец решит уйти летом. В начале этого сезона «Бавария» оперативно продлила контракт с Компани, что позволяет в ближайшие месяцы не думать о его возвращении в стан «горожан», где он отыграл 11 сезонов на позиции центрального защитника.

Руслан Полищук
