Почеттино: Почему бы сборной США не выиграть чемпионат мира?

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино сказал своим подопечным настраиваться на немыслимое – на победу на чемпионате мира, который стартует в июне 2026 года.

«Почему бы не нам? Почему бы не нам? Почему бы не нам?» – сказал тренер в пятницу. «Нам нужно действительно верить, что мы можем там оказаться. Нам нужно мечтать. Мечты вдохновляют на реальность».

В субботу американцы проведут товарищеский матч со сборной Бельгии, а во вторник сразятся с Португалией. Чемпионат мира сборная США начнет встречей с Парагваем, после чего будет противостоять Австралии и Турции либо Косову. Лучший результат «звездно-полосатых» – полуфинал чемпионата мира 96 лет назад.