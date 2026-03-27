Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Почеттино: Почему бы сборной США не выиграть чемпионат мира?
Чемпионат мира
27 марта 2026, 22:39 |
76
0

Почеттино: Почему бы сборной США не выиграть чемпионат мира?

Наставник американской сборной ставит перед командой максимальную задачу

27 марта 2026, 22:39 |
76
0
Почеттино: Почему бы сборной США не выиграть чемпионат мира?
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино сказал своим подопечным настраиваться на немыслимое – на победу на чемпионате мира, который стартует в июне 2026 года.

«Почему бы не нам? Почему бы не нам? Почему бы не нам?» – сказал тренер в пятницу. «Нам нужно действительно верить, что мы можем там оказаться. Нам нужно мечтать. Мечты вдохновляют на реальность».

В субботу американцы проведут товарищеский матч со сборной Бельгии, а во вторник сразятся с Португалией. Чемпионат мира сборная США начнет встречей с Парагваем, после чего будет противостоять Австралии и Турции либо Косову. Лучший результат «звездно-полосатых» – полуфинал чемпионата мира 96 лет назад.

Маурисио Почеттино сборная США по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Португалии по футболу
Руслан Полищук Источник: TSN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем