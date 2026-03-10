Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Только чудо спасет Арбелоа: В Реале уже нашли замену тренеру
Испания
Только чудо спасет Арбелоа: В Реале уже нашли замену тренеру

Кресло под нынешним наставником уже шатается

Мадридский «Реал» рассматривает Маурисио Почеттино как одного из приоритетных претендентов на пост главного тренера в следующем сезоне, передает ESPN. Согласно информации источников, аргентинец может сменить Альваро Арбелоа.

Хотя «королевский клуб» объявил о назначении Арбелоа вместо Хаби Алонсо еще 12 января, детали и сроки его трудового соглашения остались нераскрытыми.

Инсайдеры полагают, что нынешнему наставнику потребуется «чудо» или триумф в Лиге чемпионов, чтобы сохранить свое место у руля команды на будущий год.

Как сообщает один из источников ESPN, руководство «сливочных» может предложить Арбелоа альтернативную роль внутри структуры клуба. В частности, рассматривается вариант его возвращения к работе с «Кастильей» – резервным составом мадридцев.

На данный момент боссы «Реала» изучают список потенциальных кандидатов. Почеттино входит в число тренеров, к которым Флорентино Перес испытывает глубокое уважение.

Стоит отметить, что нынешнего рулевого сборной США уже неоднократно прочили в «Мадрид», особенно после того, как он вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов в 2019 году.

Михаил Олексиенко Источник: ESPN
